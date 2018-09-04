陕西共青团希望工程行动助5548名贫困学子圆梦

9月4日，陕西共青团希望工程三年攻坚公益计划在陕西师范大学举行。
西部网讯（记者 王惠）9月4日，陕西共青团希望工程三年攻坚公益计划在陕西师范大学举行。团省委书记、党组书记段小龙等出席仪式，并为受助学生代表发放了助学金。陕西省5548名贫困家庭大学新生获得资助，资助金共计1852.1万元。其中团省委希望办、省青基会直接募集493.1万元，救助贫困大学新生1150名。
团省委书记、党组书记段小龙表示，希望受助学生要胸怀理想、志存高远，将个人成就与祖国发展紧密联系起来，努力成为报效祖国、建设家乡的有用之人；要勤奋学习、自强不息，把党和政府的关怀，社会各界的关爱，转化为强大的学习动力，把自己培养成信念坚定、本领过硬、勇于创新、矢志奋斗、品格高尚的合格建设者和接班人；要感恩于心、回报于行，切实增强做人做事的责任感，争当青年志愿者，用自己的实际行动来回报社会、回报家乡、回报国家。
作为受资助的贫困家庭大学生代表，陕西师范大学2018级数学与信息科学学院郭雍祺表示，要刻苦学习，砥励品格，增长才干，以优异的成绩回报社会。
“希望工程圆梦牵手行动”自2005年在陕西省启动实施以来，充分发挥希望工程品牌优势，广泛动员社会力量，已累计筹资超过2亿元，帮助陕西省66338名贫困学子圆大学梦，为贫困学子提供11750余个爱心助学岗位。
编辑： 张娟
娱乐近日，有网友晒出一组关晓彤回校参加活动的照片，穿着北京电影学院T恤的她扎着丸子头，一路面带微笑，与路人签名、合影，十分亲切。关晓彤给路人签名09-05
娱乐近日，张钧甯第二次受某品牌官方邀请前往纽约观看2019春夏大秀，以一身帅气中性风时尚穿搭开启时装周之旅。09-05
娱乐在舞台上他不吝为每一个“好声音”转身;在荧幕之外，谢霆锋还大方带着自己的战队成员现身大排档吃夜宵。09-05
娱乐 据悉，由张天爱、陈柏霖等人主演的青春励志爱情剧《鳄鱼与牙签鸟》正在法国波尔多紧锣密鼓的拍摄中，期待她在剧中为大家带来精彩的表现。09-05
娱乐世界儿童和青少年戏剧艺术大会中以“从儿童文学到儿童戏剧——儿童戏剧的改编艺术”为主题的研讨活动在中国儿童艺术剧院四楼排练厅举行。09-05
娱乐既有《邪不压正》《狄仁杰之四大天王》等大导演新作，又有《西虹市首富》的异军突起，还有《一出好戏》的高分处女作。09-04
娱乐如今，云阳已经在8月10日正式通过国家脱贫验收，陈坤希望，接下来大家都能够继续一起努力，在2020年前实现小康目标。09-04
娱乐数千条转发评论里，网友们都有相似的想法——“不开倍速都不适应”“那是因为没有三倍四倍的播放”。09-04
娱乐近日，黄子韬现身某活动，一身黑色西装出席的他精神饱满、状态十足，元气满满地开始新一轮工作周期。09-04
娱乐由中央广播电视总台与教育部合作的大型公益节目《开学第一课》，从2008年开播至今已陪伴中小学生走过11年。09-03
娱乐继与知名歌手Alan Walker合作remix版《SHEEP》之后，张艺兴再次以乐会友，迎来这次国际音乐合作。09-03
娱乐备受关注的新生易烊千玺早前已晒出中戏的录取通知书，但当日他并未现身中戏校园报到。09-03