陕西共青团希望工程行动助5548名贫困学子圆梦

9月4日，陕西共青团希望工程三年攻坚公益计划在陕西师范大学举行。

西部网讯（记者 王惠）9月4日，陕西共青团希望工程三年攻坚公益计划在陕西师范大学举行。团省委书记、党组书记段小龙等出席仪式，并为受助学生代表发放了助学金。陕西省5548名贫困家庭大学新生获得资助，资助金共计1852.1万元。其中团省委希望办、省青基会直接募集493.1万元，救助贫困大学新生1150名。

团省委书记、党组书记段小龙表示，希望受助学生要胸怀理想、志存高远，将个人成就与祖国发展紧密联系起来，努力成为报效祖国、建设家乡的有用之人；要勤奋学习、自强不息，把党和政府的关怀，社会各界的关爱，转化为强大的学习动力，把自己培养成信念坚定、本领过硬、勇于创新、矢志奋斗、品格高尚的合格建设者和接班人；要感恩于心、回报于行，切实增强做人做事的责任感，争当青年志愿者，用自己的实际行动来回报社会、回报家乡、回报国家。

作为受资助的贫困家庭大学生代表，陕西师范大学2018级数学与信息科学学院郭雍祺表示，要刻苦学习，砥励品格，增长才干，以优异的成绩回报社会。

“希望工程圆梦牵手行动”自2005年在陕西省启动实施以来，充分发挥希望工程品牌优势，广泛动员社会力量，已累计筹资超过2亿元，帮助陕西省66338名贫困学子圆大学梦，为贫困学子提供11750余个爱心助学岗位。

编辑： 张娟