一家长入院救治遇缺血 班主任微信群求助众家长伸援手

9月3日，学生家长吴应龙张贴在西光实验小学门口的感谢信。

家长微信群的聊天记录截图。

西部网讯（记者 马晴茹）“许多是O型血的学生家长都放下手头的工作，第一时间赶到医院为我输血，我万分感动……”昨天（9月3日），一张贴在西光实验小学校门口的感谢信引起了人们的关注。

据了解，校门口的感谢信是五年级三班的一位学生家长吴应龙张贴的，2018年6月21日他因身体原因在医院急需输血，但医院血库暂无适配血型。随后，当时还是四年级三班的班主任卜翼楠老师将这一情况发送到了家长微信群，马上有多名家长伸出了援手，前往医院献血，最终吴应龙得以康复。

吴应龙告诉记者，他在6月20日早晨发现自己鼻子和牙龈一直流血，但当时以为是上火，没有太在意。下午去医院检查时就被要求尽快住院，并且马上输血，但医院血库当时没有匹配血型。“我当天血小板的指数已经降到1了，情况非常危急，正常人血小板一般在100-300左右。”

他说，因为自己和爱人都在医院，就给孩子请了假。6月21日，班主任把他的情况发到了家长群，很多家长和老师第一时间表示关心，好几个家长立即请假过来献血。“我记得很清楚，一个家长带着3岁的小男孩，住的还比较偏远，另一个家长开车去接她给我献血。”

记者了解到，经过5天的输血，吴应龙的血小板慢慢回升，目前已经完全康复，9月3日，他给学校门口张贴了感谢信。“感谢信是我亲手写的，家长和老师们的爱心让我很感动。非常感谢你们在我危难时伸出的援手。”

随后，记者联系到西光实验小学五年级三班班主任卜翼楠老师。她说，6月21日，班里学生的妈妈给她说了急需输血的情况。她就在家长群发消息说，情况已经核实，希望大家能群策群力，帮帮这位家长。“当天就有4位家长去医院献血了，不是O型血的家长也纷纷转发朋友圈，还有开车接送住的偏远的献血家长的，大家都很真挚地表达自己的关心。”

卜翼楠老师说，当时学生家长在恢复阶段的时候，很多群里的家长和老师都很关心他的恢复情况，昨天这位家长在校门口贴了感谢信，她在上课，后来领导告诉她，她才知道。“孩子家长主要是想向学校和老师表达一下他的谢意。”

编辑： 张娟