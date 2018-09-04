市民交30万买经适房被骗 西安航天星苑违规销售被暂停网签

邱阿姨提供的购房协议。
西部网讯（记者 熊惠玲） 早在2013年便被开发商告知取得了购买经济适用房的资格，邱阿姨一家人高高兴兴将30万购房款交给了开发商。原本今年就能入住新房，可邱阿姨又被告知，他们失去了购房资格。
交30万购房款苦等5年 却被告知没了买房资格
邱阿姨告诉记者，她家的情况比较特殊，目前虽然有一套一百多平米的住房，但两个儿子和两个儿媳妇外加一个小孙女，全家七口人都住在一起。“原本想着一个儿子和我住，另一个儿子买了经济适用房后出去住，这样大家的居住条件能好一些，没想到我们苦苦等了5年，现在开发商却告诉我们没有买房资格。”
邱阿姨家人在2013年3月7日被开发商告知取得了购买经适房资格，于2014年7月在西安航天星苑售楼部交了审核表，并在2017年5月9日交全了三十万元房款和340.90元物业费。2017年10月4日，邱阿姨的家人领到了房屋钥匙并对房屋进行了验收，但并未入住。然而，令一家人没有想到的是，今年8月初，售楼部的人先是通知他们去参加购房摇号，随后又告知他们没有资格购买这套房子了。
在邱阿姨出示的一份“航天星苑”经济适用房认购协议书上，记者看到，邱阿姨家人认购了一套建筑面积为79.73平方米的房屋，买受人向出卖人支付订金30万元。合同尾页盖有甲方西安城苑房地产实业有限公司的公章。
“我们的遭遇就是不良开发商违规售房造成的。”邱阿姨气愤地说道，航天星苑未取得预售证，单凭一纸协议就收了三十万元定房款。“我们苦等了5年才被告知购房需摇号，希望相关部门能够认真查处！”
西安城苑房地产公司违规 房管部门介入调查
今天（9月4日），针对邱阿姨反映的问题，西安市住房保障和房屋管理局发布公告，因西安城苑房地产实业有限公司违反经济适用住房有关规定，违规销售经济适用住房，暂停该公司所有项目的房产业务。
公告称，经济适用住房是政府提供政策优惠，限定建设标准、供应对象和销售价格，具有保障性质的政策性住房。经济适用住房必须按照公开登记和摇号方式销售，任何单位在未取得预售许可证前，不得从事任何预定、内部认购、排队选房等销售活动，任何个人不得以任何理由未经公开登记和摇号购买经济适用住房。近期，西安城苑房地产实业有限公司违反经济适用住房有关规定，违规销售经济适用住房。
公告称，经研究决定：一暂停西安城苑房地产实业有限公司所有项目的预售许可申请和网签备案等业务；
二、暂停该公司及股东名下所有房产的交易业务；
三、报送市社会信用体系建设领导小组办公室，由有关部门实施联合惩戒；
四、对该公司违规行为进一步调查取证，并按相关规定查处；
五、保留对该公司追究法律责任的权利。
目前，邱阿姨一家已经和开发商取得联系，正在就善后赔偿问题作进一步商谈。
编辑： 熊惠玲
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