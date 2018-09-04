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陈仓一事业单位工作人员受贿 被判有期徒刑一年罚金十万

时间：2018-09-04 15:52:34  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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陈仓一事业单位工作人员受贿 被判有期徒刑一年罚金十万

近日，为进一步严明纪律，充分发挥典型案例的震慑教育作用，宝鸡市陈仓区纪委监委对宝鸡市陈仓区农业机械技术推广服务中心原主任权勤受贿案在全区范围内进行了通报。

西部网宝鸡讯 近日，为进一步严明纪律，充分发挥典型案例的震慑教育作用，宝鸡市陈仓区纪委监委对宝鸡市陈仓区农业机械技术推广服务中心原主任权勤受贿案在全区范围内进行了通报。

权勤在担任宝鸡市陈仓区农业机械技术推广站副站长并主持工作期间，利用为他人办理农机购置补贴的职务便利，于2010年至2012年非法收受他人贿赂共计93000元，全部用于日常开支。案发后赃款已全部退交。2017年2月6日权勤因涉嫌犯受贿罪被宝鸡市陈仓区人民检察院提起公诉。2017年4月20日宝鸡市陈仓区人民法院作出以下判决：权勤犯受贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金十万元。2017年6月15日，原宝鸡市陈仓区监察局给予权勤开除公职处分。

编辑： 张娟

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