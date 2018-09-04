陕西上半年为企业减税579.5亿元 超去年全年水平

9月4日上午，陕西省优化提升营商环境主题系列新闻发布会在省图举行。

西部网讯（记者 张琪） 9月4日上午,记者从陕西省“优化提升营商环境”主题系列新闻发布会上了解到，我省上半年为持续降低企业税费负担，减免税收共计579.5亿元，超过去年全年水平（569.4亿元），创历史新高。

据了解，今年年初，陕西出台了优化提升营商环境“十大行动”方案，并启动制定《陕西省优化提升营商环境工作三年行动计划（2018-2020年）》、《陕西省优化提升营商环境2018年工作要点》和《陕西省优化提升营商环境2018年工作台账》。

发布会上，陕西省营商办运行调节处处长曹磊介绍，今年以来，按照省政府印发的《优化营商环境降低企业运行成本2018年工作要点》，陕西省在降低企业运行成本方面采取了持续降低税费负担、合理降低融资成本、有效降低用电成本等六大措施。

在持续降低税费负担措施方面，陕西省全面落实国务院“1+4+6”系列减税政策和7项减税措施等各项税收优惠政策，大力推进办税便利化改革，持续推行办税“最多跑一次”和“全程网上办”，修订并公布了《陕西省行政事业性收费目录清单》等4个目录清单，降低3项政府性基金和2项行政事业性收费标准，加大涉企收费专项检查力度，上半年共减免税收579.5亿元，超过去年全年水平（569.4亿元），创历史新高。

在合理降低融资成本措施方面，积极构建融资担保体系，通过省级再担保机构注资参股各市政府性融资担保机构，鼓励各市做大政府性担保公司。截至2018年6月初，我省107个县区中，融资担保业务已经覆盖的县区92个，覆盖率为86%。积极支持中小企业直接融资，截至2018年6月底，我省“新三板”挂牌企业数量位居西部第二。

在效降低用电成本措施方面，陕西省分别于4月、5月两次降低一般工商业电价，年可减轻省内用户负担约7.85亿元；继续开展电力市场化交易，上半年成交电量217.2亿千瓦时，比去年同期增加48%，为企业节省购电成本5.36亿元。

下一步，陕西省营商办将认真贯彻落实中省有关精神，进一步完善工作机制、深化“放管服”改革和“互联网+政务服务”、强化督查监测考核、加强舆论宣传报道，努力打造符合国家要求、具有陕西特色、国际化法治化便利化营商环境。