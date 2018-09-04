鄠邑区929路公交站牌错误误导乘客 已重新更换修缮

网友反映鄠邑区929区间车公交站牌站名有误，目前已经整改。

西部网讯 鄠邑929区间车公交站牌站名有误、扶风县齐村村道路被非法占用、彬州市旺安村新农村房屋墙体裂缝……9月3日，鄠邑区交通运输局、扶风县法门镇人民政府、彬州市人民政府办公室等10个相关党政部门回复了16条西部网网友留言。

鄠邑929区间公交站牌有误

已重新更换修缮

2018年8月31日，网友“上善若水”反映称，鄠邑区929区间车站牌存在站名错误，由鄠邑区庞光镇发往西安城南客运站，在焦蒋村站牌一栏，将马丰滩村写成马家庄。公交是一个城市窗口，而目前高新区草堂基地外来流动人口比较多，希望有关部门及时更正站牌错误之处，方便外地乘客坐车。

鄠邑区交通运输局回复：经查，929区间车公交站牌的焦将站牌中确实存在将马丰滩村误写成马家庄的问题。就此，我局迅速责成县客运管理站督促鄠邑交发公司立即安排人员进行处理。8月31日下午，工作人员已将问题站牌的广告布、站点信息重新更换修缮，并打扫清洗，确保站点准确无误，方便乘客乘车。

扶风齐村村北干渠道路被非法占用

已连夜组织清理

2018年8月15日，网友“请叫我雷锋”反映称，扶风县法门镇齐村村北干渠南边道路，被村民乱放杂物、建筑遗留物等占用，再加上旁边树木侵占无人管理，导致原本4米宽的道路，现在仅仅只剩下2米左右。以前开车轻松通过，现在开车旁边过个电瓶车都不好走。由于路边侵占导致部分路面已被压烂，希望相关部门能尽快处理。

扶风县法门镇人民政府回复：8月27日下午齐村村接到反映的问题，连夜晚组织村所有干部及卫生员对路面两边进行沿路清理，对乱放杂物、旁边树木进行清除，保证4米路面畅通，现已全部清理到位。同时加强沟通协作，确保公路两侧净绿美，给群众营造一个整洁舒心的道路环境。下一步将加强监管力度，要求齐村涉及的小组派出专人进行不定时的督促检查，发现有乱堆乱放现象，将做出严肃处理。镇严格督查巡查，随时通报情况，结果与村级考核挂钩。

彬州市旺安村新农村房屋墙体裂缝

9月底完成维修加固

2018年8月15日，网友“大刘”反映称，咸阳彬州市北极镇旺安村新农村住了没几年墙体裂缝严重，地基下沉找领导没人管，望上级部门给已解决。

彬州市人民政府办公室回复：彬州市北极镇政府立即组织人员现场查看房屋受损情况，并对30户群众房屋进行全面排查，同时聘请住建部门专业技术人员现场勘测，提出了维修加固方案。从2018年5月初开始，旺安村村委会与乾县奉天建筑安装工程公司钻探队签订施工协议书，对出现墙体裂缝、地基下沉的10户群众房屋根基进行加固（打桩灰土填充），对其中裂缝严重的3户群众房屋墙体进行拆除重砌。目前，10户群众房屋根基加固已结束，待地基稳定后，9月初对裂缝严重的3户群众房屋墙体进行拆除重砌。

蓝田向阳路小竹签烤肉油烟扰民

要求商家安装净化设施

2018年8月20日，网友“匿名”反映称，蓝田县向阳路中段餐馆名字叫小竹签烤肉，每天下午5点至凌晨3点吵的我们休息不好，因为厨房后面没有封闭，炒菜和烤肉的气味异常刺鼻，不能开窗户，真是闹心呀。恳请相关部门帮助，让我们能正常生活。

蓝田县人民政府办公室回复：经查，蓝田县小竹签烤肉全称为蓝田县古氏小竹签烤肉店，该店《营业执照》、《小餐饮经营许可证》均在有效期限内，使用清洁燃料，装有油水分离器和油烟净化器，但经执法队员现场检查发现该店油烟净化器未规范安装，环保炉具不符合规定，故产生噪音油烟扰民现象。执法队员当即告知该店负责人大气污染防治相关法规，要求该店限期规范安装油烟净化设施，正常使用及定期清洗维护，使用环保炉具。县城市管理局将持续跟进，监督整改措施落实情况。（编辑 周到 实习生 丛雪婷）

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9月3日有回复：蓝田县政府办等单位回复16条留言

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编辑： 沈晓芳