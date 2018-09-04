【9月2日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展
时间：2018-09-04 13:23:27
来源：西部网-陕西新闻网
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【9月2日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展
9月2日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，发现涉气环境问题41个，其中国家督办39个（见附件），如下： 其中西安市共检查企业39家，发现问题15家。
西部网讯 9月2日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，发现涉气环境问题41个，其中国家督办39个（见附件），如下：
其中西安市共检查企业39家，发现问题15家。宝鸡市共检查企业42家，发现问题1家。咸阳市共检查企业14家，发现问题2家。渭南共检查企业42家，发现问题15家。铜川市共检查企业7家，发现问题2家。西咸新区共检查企业1家，发现问题1家。杨凌示范区共检查企业6家，发现问题5家。韩城市共检查企业5家，未发现问题。
检查发现的41个环境问题，其中“散乱污”企业综合整治1家，占比2.44%；工业企业污染防治21家，占比51.22%；燃煤锅炉整治8家，占比19.51%；扬尘综合治理8家，占比19.51%；露天焚烧管控2处，占比4.88%；其它非工业污染类型1家，占比2.44%。
对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。
编辑：
高政超
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三农专家建议，应尽快建立农业保险推广顶层制度设计，加快建立中央财政支持多层次农业保险巨灾风险分散机制——08-31
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旅游9月3日，工作人员取出养心殿正脊内的宝匣后将瓦片放回原处。当日，故宫养心殿研究性保护项目修缮开工仪式在北京举行。09-04
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旅游暑期历来是旅游旺季，在报班补课之余，更多家长愿意“寓学于游”，让孩子在旅行的过程中看世界、获新知。09-04
旅游近几年非洲国家不断放宽对华签证政策，同时加上直飞航线的增加，非洲目前已经成为中国游客非常重要的出境游目的地。09-04
旅游近日，《北京旅游绿皮书：北京旅游发展报告（2018）》（以下简称《报告》）发布。09-04
旅游9月3上午，2018“中国移动”铜川红色照金半程马拉松赛事发布会在陕西省体育局举行。09-03
旅游“本宫才不会告诉你内地居民办理出入境证件签发时限全部缩短至7个工作日！”昨日，一组“延禧攻略版国家移民局新政解读”走红网络。09-03
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旅游2018年中非合作论坛峰会召开前夕，中青旅遨游网发布《2018中国公民非洲旅游报告》（以下简称报告）。09-03
旅游日前，新通高铁开始联调联试的消息，让祁建欣有点激动，要不了多久，去北京就不用像以前那么折腾了。09-03
旅游目前中老年人已成为旅游中的主力群体，但对于一些高龄老人来说参团出游仍会遇到颇多瓶颈。09-03
美食醋泡下面这三宝，更是将各种功效糅于一体，发挥得淋漓尽致。但小编还想提醒一句，肠胃功能不好的人不宜“吃醋”！09-04
美食有人研究发现猪肉富含维生素B1的食物之一，而维生素B1与大蒜所含有的大蒜素结合在一起，能很好的发挥消除疲劳、恢复体力的作用。09-04
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美食加班，似乎成了上班族的家常便饭，还是跟着小编学学情绪食疗4步法，针对性的解决“加班综合症”漂漂亮亮地打好年底加班这一仗。09-04
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美食很多人减肥一段时间，自己认为饮食已经控制得很好了，运动也没少，就是不见瘦。出现这样情况，你就要当心自己减肥的方法。09-04
美食小米不含麸质，不会刺激肠道壁，是属于比较温和的纤维质，容易被消化，因此适合搭配排毒餐，食用小米粥很适合排毒，有清热利尿的功效。09-03
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美食红枣的吃法是怎样的呢?红枣怎样吃才最养生最健康呢?现在小编就告诉大家红枣最养生的吃法。09-03
美食2.改善抑郁症：香蕉中的色氨酸可在人体内转化为血清素，血清素有助于放松身体，改善情绪，缓解抑郁。3.防治便秘。09-03
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美食宝宝的免疫系统较弱，所以很容易得病，那么家长们如何提高宝宝的抵抗力呢？小编推荐几种食物有效提高宝宝免疫力。09-03
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健康调查研究发现，同样年龄的人，掉头发的人比不掉头发的人看起来要老10岁。掉头发对心理影响也很大，很多人因此觉得自卑。09-04
健康宝宝腹泻是常见情况，如果宝宝出现了腹泻症状，一定要及时进行治疗，可试试以上偏方，如果三天后没有改善，最好到医院就诊，避免延误疾病的治疗。09-04
健康高血脂的发生是可预防的，只要平时多做好预防措施，饮食多些注意，不暴饮暴食，不摄入过多脂肪类食物，保持愉悦心情，可以避免高血脂带来的危害。09-03
健康如果患儿腹泻的症状比较严重，那么，应该尽快带孩子去医院做一下相关检查，看看是什么原因导致的，然后在医生指导下进行规范化治疗。09-03
健康10岁以前是孩子眼球发育的重要时期，如果这一时期孩子总是长时间近距离用眼，近视的风险就会大大增加。09-03
健康心脏病的危害早已为人们所熟知，但对其表现出的症状，很多人却弄不明白，以至于有的人已经出现了心脏病症状，自己却浑然不知。09-03
健康中医认为，秋天饮食要“增酸”，可以很好的帮助肝脏增加抵御过盛肺气的侵入，使得肝气更顺畅，去除秋燥。09-02
健康其实，跟睡眠少对身体会产生危害一样，睡眠过多也会对身体产生危害。09-02
健康被秋天的蚊子叮咬后，红肿要持续好几天，而且比夏天的蚊子咬后更瘙痒。09-02
健康因为饱含情感的食物足以温暖人生，为哪怕微小的梦想给予最简单而真实的力量。09-02
教育金秋九月，风清气爽，又是一年新生入学时。在全国各地的大中小学校园，新生们满怀憧憬地拥抱新生活。09-04
教育山东全省共有8个县市区的学校、幼儿园遭受了不同程度灾害，初步统计全省约有受灾家庭学生1.6万名。09-04
教育学术专著虽然绝大多数不是畅销书，但对科研、教学、高端人才的培养，以至终身学习都很重要，从一个方面反映了国家创新能力和学术话语能力。09-04
教育开学季到了，不少大四学生已经开始为毕业论文发愁，“没工夫”“不会写”的论调层出不穷。市场是敏感的，大量需求下论文代写的灰色产业越来越繁荣。09-04
教育每天不停地咬手指甲，把脚趾甲也剪得光秃秃的，直到疼得无法走路才告诉妈妈。医生发现男孩的手指脚趾都已变形引起了甲沟炎。09-04
教育昨天正值广州中小学开学的第一天，在新学期，有关中小学生视力的问题引起各界关注。不少学校都亮出“新招”对付“小眼镜”。09-04
教育8月27日傍晚，有读者给北青社区报昌平版打来热线电话，反映家长们得知这个消息后有些措手不及，且当天去办退费时，发现计算方式不合理。09-03
教育作为特殊社会群体的他们，却因为长期处于象牙塔中，缺乏充足的社会经验和明辨是非的能力，在民事活动中存在法律盲区，进而无法妥善维护自身权益。09-03
教育第一次松开牵引的手，目送孩子独自走进校门。这对很多父母来说，并不是一件轻而易举的事。09-03
教育如果想毁掉一个孩子，就给他一部手机。对于农村孩子而言，这绝不是危言耸听。09-03
教育电脑、手机、平板这老三样的开学标配如今也丰富起来，增加了数码相机、蓝牙耳机、智能手表，六件配齐最少也要3万元。09-03
教育杨崇生告诉北京青年报记者，自己和爱人都是普通农民，儿子杨仁荣从小就成绩优异，家中的墙上贴满了他的奖状，儿子也一直是家人的骄傲。“09-03
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
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数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车设计更为简洁外，雷克萨斯针对该车的空气动力学进行了提升，并修改悬架以提高驾驶平稳性，转向也进行了升级，驾驶感更佳。09-04
汽车众创只是开始，东风雪铁龙同步宣布，从9月1日起携手阿里启动云逸众筹活动，为首批云逸预订用户定制专属福利。09-03
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汽车宾利致力于将旗下车型电动化，到2025年，每款车型都将推出电动化版本，包括与保时捷Mission E 共享J1平台的电动车型。08-31
汽车据外媒7月25日报道，迈凯伦宣布，其内部代号BP23的全新三座超跑正式定名为Speedtail。08-31
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汽车根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。08-30
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汽车日产将用这笔资金更新两家工厂的生产设施，包括安装一个全新型先进的激光钎焊系统，用于灵活地焊接Altima独特的后备箱盖。08-28