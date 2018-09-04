陕西青年创新创业大赛省赛即将启动 近百项目同台角逐

第六届“创青春”陕西省青年创新创业大赛省赛宣传海报。
西部网讯（记者 彭芬）记者从共青团陕西省委获悉，第六届“创青春”陕西省青年创新创业大赛省级初赛将于9月5日举行，标志着本届省赛正式启动。届时，将有包括商工组、现代农业组、互联网组三个组的近百个项目同台角逐，分别争取18个半决赛晋级名额。
本届大赛由共青团陕西省委、中共陕西省委高教工委、陕西省网信办、陕西省发改委、陕西省人社厅、陕西省农业厅、陕西省商务厅、陕西省扶贫开发办公室共同主办。
大赛主题是“青春建功新时代，创业展现新作为”，旨在搭建帮助和支持青年创新创业的展示交流、导师辅导、投融资对接、项目孵化等赛事平台，推动建设创业青年、创业导师、创业园区、孵化机构、创投基金等服务联盟，提升广大青年创业能力、提高创业成功率。大赛自今年6月启动以来，共吸引了陕西各地的近万名创业青年参赛，涉及项目870个。
值得一提的是，为了更全面地评估项目潜力和价值，给予创业者精准、有效的指导帮扶，本届大赛特邀请了中省级青年企业家、创业导师、投资机构负责人等担任评委，他们在营销策划、互联网、文旅、投融资、电商、健康、教育等领域各有建树。
据了解，通过评委评审，9月5日各组将分别遴选出18个项目进入省级半决赛；9月12日，进入半决赛的各组参赛选手将通过路演角逐出大赛前6强；9月18日，省级总决赛六强争霸，决出冠亚季军。各组别各设一等奖1名、奖金3万元；二等奖2名、奖金2万元；三等奖3名、奖金1万元；成长奖3名、奖金5000元。组委会还会根据大赛组织情况，颁发“优秀组织奖”。
编辑： 彭芬
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