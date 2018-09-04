长安区秦岭北麓违建拆除371宗 拆除面积超20万平方米

时间：2018-09-04 13:40:31 来源：西部网--陕西新闻网 作者：张琪
9月3日上午，秦岭山脚下长安区东大街道东祥村，占地1万多平方米的赛车场违建正被拆除。
位于喂子坪村北石槽组深山沟里的一栋违建别墅，在破拆机的“铁爪”下轰隆倒塌。
西部网讯 （记者 张琪）9月3日，在秦岭山脚下的长安区东大街道东祥村，挖掘机轰隆轰隆地凿着坚硬厚实的墙壁，破拆机咚咚咚地撬起一大片柏油地面，一处占地1万多平方米的赛车场违建正被拆除，预计两天内拆完。
“除了这个违建点，今天有20多处违建同时集中拆除，一个街道干部一天负责五六个点位的拆除工作。”负责拆除工作的工作人员王国玉告诉记者，违建整治已经连续进行了10多天，这几天工作人员更是坚守现场，自己这三天只休息了七八个小时。
看着外来的赛车场一点一点被拆除，村民党勤良对记者说：“好多年前，站在村边边上就能望见明晃晃的月亮从山沟沟里升起来，大家给这个山沟起了好听的名字叫‘月亮沟’，等山跟前的违建拆完了，我们又能望见月亮沟了。”
除了山脚下的赛车场违建正在拆除，在喂子坪村北石槽组的深山沟里，还有一栋很难被发现的违建别墅，在破拆机的“铁爪”下轰隆倒塌。据附近的村民周世民介绍，这栋别墅是2012年盖起来的，当时是一个外地人看上了这块宅基地，花了1万元左右买下，在深山沟里修建这个别墅，这家人花费了不小的功夫。
“买卖宅基地是不合法的，这个地方比较偏，但我们在排查违建时绝不遗漏，发现一处拆除一处，这一处违建拆除后，我们将迅速进行复绿工作，坚决还秦岭一片绿水青山。”滦镇街道工作人员高建选介绍说。
据了解，为打赢秦岭保卫战，快速扎实有序推进秦岭北麓违规建别墅问题专项整治工作，长安区严格按照省市有关专项整治工作新部署新要求，各级领导干部连日奋战在一线，全身心投入到违建拆除工作中。截至9月2日，秦岭北麓违建拆除371宗，其中289宗已完成拆除、82宗正在拆除，实际拆除面积超过20万平方米。
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