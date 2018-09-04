第60万个"新西安人"诞生 中科院化学博士落户莲湖区

西安市公安局莲湖分局今天迎来了第60万个“新西安人”。

拿到西安户口本，周凌云非常高兴。

西部网讯（记者 凌旎）“前几天学校老师还担心我在西安落户不好办，结果手机上材料一交很快就办妥，快的还没反应过来我就是西安人了。”9月4日，拿到户口本后，28岁的中科院化学研究院博士周凌云告诉记者。

从大四和同学在西安旅游，到研究生毕业后故地重游，短短五年西安就有了天翻地覆的变化。周凌云认为，西安实行人才战略，吸引各行各业的人来工作生活，长此以往肯定有着更好的发展，这也是他选择栖身西安的主要原因。

和周凌云一样感受到西安户籍政策便捷的还有两位农业专家。27岁的赵欣是中国农业大学博士，临近毕业之际，她通过网络上看到了铺天盖地的西安引进人才落户政策。“西安有这般招贤纳士求贤若渴的热情和决心，是最吸引我的地方。”目前，赵欣已经办结落户到陕西省农业厅的相关事宜，下一步将借助专业平台，发挥专业优势，努力提高陕西农产品质量，为农民普及农业知识，在现代农业发展方面贡献自己的力量。

田家鑫也从浙江大学博士摇身一变成为了陕西省农业厅的一名干部。“毕业之前曾想去东南沿海施展抱负，但最终还是被西安吸引。”田家鑫告诉记者，13个朝代给西安留下了无数人文风景，如今这里发展形势一片大好，必将成为年轻人创业干事的沃土。

记者获悉，自从西安市局户籍新政实施以来，公安莲湖分局紧紧围绕市委市政府及市公安局制定的工作目标，以打赢人才争夺战为目标，以深化行政效能革命为抓手，以实施户籍新政2．0版为契机，全面提升户籍室软硬件建设，持续转变工作作风，加强政策宣传，深挖莲湖潜力，广纳八方人才，不断助力莲湖区追赶超越，迎来了第60万个“新西安人”。

编辑： 高政超