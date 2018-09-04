"秋老虎"再见 明起西安最高温将降至30℃以下

西安最近几天的天气情况。

西部网讯（记者 朱童戈）到底是过夏天还是秋天？经过前几日和“秋老虎”的亲密接触后，大家都对过的啥季节感到了迷茫，早晚凉中午热时不时再来点雨，过去这一阵子陕西的天气可谓十分随意。与之对应的也有街上人们的穿着，短裤短裙和长袖长裤同在，真应了老话说的“二八月乱穿衣”了，那么真正的秋高气爽到底什么时候才能到呢？

记者从省气象局了解到：

预计今天白天：陕北多云，关中、陕南多云间阴天，宝鸡西部、汉中西部有阵雨或雷阵雨。

今天晚上：陕北多云，关中、陕南阴天，延安南部小雨，关中西部、陕南西部小到中雨，关中西部、陕南西部局地大雨。

5日：陕北多云，关中、陕南阴天，延安南部小雨，关中、陕南小到中雨，关中南部、陕南西部、安康北部部分地方有大雨，汉中南部局地暴雨。

6日：陕北晴天间多云，关中多云，陕南阴天有小雨，安康南部大雨，局地暴雨。陕北、关中北部有5-6级偏北风。

7日：陕北晴天间多云，关中、陕南多云间晴。

8日：全省多云间晴天。

9日：全省多云转阴天，关中西部、陕南西部有小雨。

10日：全省阴天，陕北南部局地、关中有小雨，陕南小到中雨。

后期天气趋势（09月11日-13日）：11 日全省多云。12-13 日全省多云转阴天，全省有一次降水过程，陕南有中雨，南部局地有大雨。

气象专家提醒大家，虽然天气逐渐转凉，也不宜过早的穿过多的衣物，“春捂秋冻”还是很有必要的。

编辑： 高政超