在“00后”开学必备物品清单中，手机电脑必不可少。

西部网讯（记者 马晴茹 李卓然 实习生 丛雪婷）随着开学季的来临，西安各大高校陆续迎来了大一新生。与往年不同的是，今年“00后”已成为新生主力军。

“70后”穿白衬衫轻装上阵，“80后”MP3、MP4成标配，“90后”智能手机、笔记本电脑不离手。如今，第一批“00后”大军已经涌入了校园，曾经的“千禧宝宝”开学都带了什么装备？对大学生活又有怎样的憧憬与期待呢？

“00后”成大学新生主力军

9月3日是西北大学长安校区本科大一新生报到的日子。当天一早，“00后”新生们推着箱子、办理入学手续、置办生活用品，已经在校园内忙碌开来。

根据西安各大高校发布数据显示，今年的大一新生多为“00后”，且多所学校“00后”新生占比均超过70%。以西安交通大学为例，今年该校共有本科新生4738人，“00后”新生达3696名，占比78%。这意味着，今年西安交大本科生中超过7成是“千禧宝宝”。其中，年龄最小的新生是2004年7月10日出生。

此外，西北大学“00后”新生占比72%，共有2357人，年龄最小的也出生于2004年。陕西师范大学“00后”有2970人，占比64.7%，年龄最小的同学出生于2004年4月10日。西安电子科技大学“00后”已占本科新生总数72.55%，新生总数为4075名。