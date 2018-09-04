2018榆林国际马拉松赛将在9月16日鸣枪起跑。

西部网榆林讯（记者 李明）今天（9月4日）上午，记者从“2018陕煤集团榆林国际马拉松赛”新闻发布会上了解到，榆林国际马拉松赛将于9月16日鸣枪起跑，参赛者将从榆林城区世纪广场出发，穿越六楼骑街、镇北台、红石峡景区、高新区等地，一路从历史厚重的古城跑向现代化开发区。

榆林首次举办国际马拉松赛事

本届赛事由中国田径协会、陕西省体育局、榆林市人民政府主办，陕西省田径协会、榆林市体育局、榆阳区人民政府、榆林国家高新技术产业开发区管委承办。这是榆林市举办的首届全程马拉松赛，共有马拉松、半程马拉松、迷你马拉松及亲子跑四个项目，共有近万名选手报名参加。

榆林，地处毛乌素沙地边缘，草原游牧文化和中原农耕文明在这里交融，九曲黄河与万里长城在这里交汇，大自然的鬼斧神工造就了这里风光的瑰丽多姿，曾经饱受风沙侵害的榆林已然成为了塞上绿洲。本届赛事以“从沙漠跑向绿洲”为赛事主题，既是榆林治沙实现沙退人进的真实写照，也表达了对于榆林未来城市发展的美好祝愿。

本届赛事马拉松项目将从榆林城区世纪广场（长城南路）出发，沿途经过六楼骑街、镇北台、红石峡景区、榆林学院、榆林市政府、榆林市体育局、榆林科技馆、榆林职业技术学院、朝阳桥等地，一路从历史厚重的古城跑向现代化开发区，象征着历史与现代的结合。

“2018陕煤集团榆林国际马拉松赛”新闻发布会现场。

人脸识别技术助力赛事公平进行

据了解，本次赛事在报名阶段使用了广受好评的“退出和候补机制”，为已获得参赛名额却因故不能参赛的选手提供退出和退费机会，由候补顺位靠前的选手替补。为了给所有选手提供更好的参赛体验，组委会为榆林马拉松选手定制了参赛助手微信小程序，在小程序中可以了解到赛事电子地图、赛事相关目的地标注、城市核心景点等一系列信息，参赛选手更可以在小程序中绑定参赛信息，以便于查询。

赛事还使用了基于人脸识别技术的选手身份识别系统，对参赛选手身份进行核实，在领物现场，由志愿者亲手为每位选手戴上参赛手环，极大程度规避选手间相互转让的风险，防止替跑行为的发生。

此外，完赛奖牌也极具当地特色，正面的红色腰鼓格外抢眼，代表了陕北人民的热情，而镇北台作为“万里长城第一台”，见证着塞上古城沧桑与繁荣。奖牌背面的沙漏给人另一种想象空间，原本的漫天黄沙正在被绿洲所取代。与赛事主题“从沙漠跑向绿洲”相呼应。

据介绍，旅游卫视和陕西二套将对本次赛事进行并机直播，届时全国跑步爱好者可以通过直播观看榆林马拉松的盛况。首届榆林国际马拉松由陕煤集团冠名，也得到了轻力、阳光保险集团、怡宝、都乐、广汽本田、跑能和第一防护等企业的支持。

出席当天新闻发布会的有榆林市人民政府副秘书长张耀明，榆林市体育局局长韦军，榆林市体育局副局长、新闻发言人郑大彬，赛事冠名商代表陕西陕煤陕北矿业有限公司总经理庞军峰以及各部门领导与企业代表。发布会由榆林市委外宣办、市政府新闻办主任张九平主持。

编辑： 高政超