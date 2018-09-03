民航局拟批准筹建西北货航 将使用B737从事货邮航运

西部网讯（记者 刘望）今天（9月3日），中国民用航空局发出公示，拟批准筹建西北国际货运航空有限公司（“西北货航”）。
基地位于咸阳 使用B737型飞机从事货邮航运
拟筹建的西北货航由陕西省交通建设投资有限公司、杭州圆通货运航空有限公司、西部机场集团有限公司和陕西省空港民航产业投资有限公司组建。
基地位于西安咸阳国际机场，计划使用波音737飞机从事国内（含港澳台）、国际航空货邮运输业务。
注册资本10亿元 圆通出资20%
拟筹建公司申请的注册资本为人民币10亿元，陕西交通建设投资有限公司出资人民币5亿元，占注册资本的50%；杭州圆通货运航空有限公司出资人民币2亿元，占注册资本的20%；西部机场集团有限公司出资人民币1亿元，占注册资本的10%；陕西省空港民航产业投资有限公司出资人民币2亿元，占注册资本的20%。
陕西省交通建设投资有限公司注册地在西安市，是隶属于陕西省交通厅的投融资平台，注册资本为人民币50亿元，主要从事企业项目投资与经营、土地整理开发等业务。
杭州圆通货运航空有限公司注册地为杭州市，主基地位于杭州萧山国际机场，注册资本为人民币4亿元，主要从事航空货物运输业务。
西部机场集团有限公司注册地为西安市，注册资本为人民币29.4亿元，主要从事航空运输地面服务保障、客货销售代理等业务。
陕西省空港民航产业投资有限公司注册地为陕西省西咸新区，注册资本为人民币5亿元，主要从事企业投资、基础设施建设、市政配套及管理等业务。
编辑： 辛超
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