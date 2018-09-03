西工大开学第一课 校长勉励新生：逐梦前行

9月3日下午，西北工业大学举行2018级新生开学典礼暨军训动员大会。

西北工业大学校长汪劲松勉励同学们坚定青春理想而逐梦前行。

西北工业大学校长汪劲松为2018级新生代表佩戴校徽。

西部网讯（记者 李卓然 马晴茹）“大学是青年人学习知识、增长才干、放飞梦想的地方。希望大家珍惜美好的大学时光，树立远大的青春理想，在工大这片沃土上逐梦前行。”9月3日下午，西北工业大学举行2018级新生开学典礼暨军训动员大会，校长汪劲松勉励3686名本科新生、4400名研究生新生以及556名留学生，坚定青春理想，顽强拼搏，精益求精，切实担负起新时代“工大人”的责任与担当。

树立远大奋斗目标 不负青春

“人生目标是一个人成长进步的精神支柱和动力源泉，对其成长十分重要。如果在目标设定方面对大家作个统计，我想可能会有部分同学已经有了明确的大学奋斗目标，但是大多数人可能还处于对新环境的好奇和寻找目标的阶段。”

汪劲松表示，为帮助新生更好地明确目标，西北工业大学在邮寄录取通知书的时候，专门给大家提供了近五年所有毕业生去向和1万多家来校招聘单位的详细信息，目的就是为大家尽快熟悉大学生活和为确立奋斗目标提供依据和参考。“希望大家要珍惜美好的大学时光，树立远大的奋斗目标，自觉把个人理想追求融入国家和民族的伟大事业之中，书写出不负时代、不负历史的青春答卷。”

“想到”和“得到”之间差了一个“做到”

“一些人遇到困难和挑战时没有很好地坚持下来，导致没有实现自己的目标。相反，还有一些人在困难和挑战面前选择了坚守、选择了奋斗，一步一个脚印地做到了自己该做的，最终实现了自己的目标。”

汪劲松认为，青春是用来奋斗的，奋斗的人生才称得上精彩。他希望同学们弘扬实干精神，脚踏实地、拼搏奋斗，不怕苦、不怕累，努力完成好求学期间的每一项学习任务和工作任务。

细节决定成败

无人机作为西北工业大学一张靓丽的名片，背后正是有着一代又一代无人机人坚守着 “战场胜败常在毫厘之间，做好细节才能立于不败之地”的信念，有着他们扎实工作、攻坚克难的作风，才让学校在无人机事业发展中取得了辉煌成绩。

汪劲松告诫新生们，注重细节不仅是一种日常的行为习惯，同时也是一种追求完美、精益求精的做事态度。“希望大家重视细节，追求极致，精益求精，努力把每件事情做细、做透，做到完美。”

编辑： 辛超