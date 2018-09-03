26人系列 “盗墓案”在凤翔开庭 庭审预计将持续六天

9月3日上午，毛某某等26人犯盗掘古文化遗址、古墓葬罪一案开庭审理。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞 通讯员 梁铸）9月3日上午，宝鸡市中院在凤翔法院第一审判法庭公开开庭审理被告人毛某某等26人犯盗掘古文化遗址、古墓葬罪一案。由于该案案情复杂，涉案人数较多，社会影响较大，该案庭审预计将持续六天。

公诉机关指控，2015年至2017年3月间，被告人毛某某等26人分别在宝鸡市高新区、陈仓区、凤翔县、岐山县等地疯狂作案17起，作案地点分别在国家级文物保护单位秦雍城遗址保护区、省级文物保护单位春秋时期古文化遗址保护区、唐代古墓葬、明代古墓葬。作案期间盗得灰陶盆一个，春秋时期一般文物铜铃一个，明代一般文物黑釉碗、黑釉大口罐、黑釉双系罐各一个，圆形陶罐一个、圆形陶鼎一个（文物未追回），破损铜镜一个，动物形陶器一个、人形陶器一个及破碎陶片若干，唐代粉彩马、粉彩骆驼各一只，汉代一般文物铜格铁剑、酱釉陶钵各一个、铜钱若干。

毛某某等26人盗掘具有历史、艺术、科学价值的全国重点文物保护单位或省级文物保护单位的古文化遗址及古墓葬，又盗窃一般文物，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十八条、第二百六十四条。公诉机关以盗掘古文化遗址、古墓葬罪、盗窃罪向法院提起公诉，请求追究各被告人的刑事责任。

为保障庭审活动安全顺利进行，凤翔法院及时与主审法官沟通，详细了解情况，制定庭审保障安全预案，提前召开预备会，周密规划提押路线、押解通道、法庭、临时看管等重要场所和环节，确保庭审畅通和安全。

该案庭审预计将持续六天，法庭将择期宣判。

编辑： 辛超