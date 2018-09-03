扶风两车凌晨相撞起火，消防到场紧急救援。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）9月3日凌晨，扶风县发生一起交通事故，一辆SUV和一辆轿车发生碰撞冲进树林，SUV轿车起火燃烧，扶风县消防中队接到报警后，紧急赶赴现场将大火扑灭。事故原因疑似酒驾引起。
据了解，9月3日凌晨1时12分，扶风县消防中队接到指挥中心转警称，扶风县佛光大道顶头有车辆起火。消防中队迅速调派一辆双高消防车、一辆水泡联用消防车及12名消防官兵赶赴现场。消防官兵中途联系报警人了解到，现场为两车发生交通事故后冲进树林，导致一辆车起火，无人员被困。
1时24分，法门寺卫星消防站和消防中队陆续到达现场，火势正处于发展期，着火的车辆司机已被120接走救助。消防官兵侦查发现是一辆SUV和一辆轿车发生相撞交通事故，导致SUV冲进树林起火，并且SUV驾驶员身上有大量酒味，疑似酒驾引起的事故。另一辆轿车司机不在现场。
由于着火车辆周围都是树木，如不及时处置，极易造成更大面积的火灾。消防官兵随即对现场周围设置警戒并对车辆进行灭火降温，1时50分火被彻底扑灭。
编辑： 高政超
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