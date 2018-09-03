宝鸡•陈仓生态半程马拉松赛来袭 即日起全面启动报名

2018“九龙山杯”陕西宝鸡•陈仓生态半程马拉松赛10月14日宝鸡市陈仓区鸣枪开跑。
西部网讯（记者 鲁鹏飞）9月3日下午，记者从2018“九龙山杯”陕西宝鸡•陈仓生态半程马拉松赛新闻发布会上了解到，本次马拉松赛将于10月14日在宝鸡市陈仓区鸣枪开跑，即日起全面启动报名。届时，将有5000名国内外专业运动员和马拉松爱好者参赛齐聚陈仓九龙山景区，感受马拉松运动的魅力。
本次赛事由陕西省体育局、陕西省旅发委、宝鸡市人民政府主办，陕西省田径协会、宝鸡市体育局、陈仓区人民政府承办，宝鸡市育才玻璃（集团）有限公司冠名，陕西威赢体育产业投资管理有限公司运营。比赛设半程马拉松组（21.0975公里）和迷你马拉松组（5公里）两个项目，半程马拉松组限报2000人，迷你马拉松组限报3000人，届时，将有5000名国内外专业运动员和马拉松爱好者参赛。
围绕赛事主旨“生态马拉松”，本次比赛起点设在九龙山景区P4停车场，赛道路线途经九龙山国际温泉酒店、九龙山文化广场、玉兔沟景区、笔架山等地。九龙山景区作为我省旅游扶贫景区的典范，通过本次赛事体现“旅游+体育+扶贫”的全域模式。
为了让跑友深度感知宝鸡陈仓区的魅力，营造浓厚的赛事氛围，本次比赛对所有参赛运动员免观景区门票、为完赛的选手准备了价值5000元的全套票，宝鸡市民也可享受首道门票五折优惠。另外，参加半程马拉松项目的选手不仅可以获得免费食宿，还可在10月13日凭号码布等赛事相关信息，乘坐组委会提供的免费摆渡车前往九龙山景区比赛场地。多项优惠福利旨在让选手尽情享受户外运动之美。
本届马拉松从即日起全面启动报名，广大跑友可以通过宝鸡•陈仓生态半程马拉松官方网站http://bjcc-marathon.jksxr.cn/进行报名，报名截止日期为2018年9月23日24时。半程马拉松组报名人数超过限报名额后，参赛资格获取将采取抽签方式，迷你马拉松组额满即止。
编辑： 高政超
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