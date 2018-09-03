陕西省交通厅和西安市交通局联合公安部门约谈滴滴等网约车公司

西部网讯（记者 刘望）针对近日温州女孩乘坐滴滴顺风车遇害暴露出来的滴滴公司重大经营管理漏洞和安全隐患问题，为进一步促进网约车企业强化主体责任、规范管理，保障乘客合法权益，避免类似事件再次发生，9月3日，陕西省交通运输厅和西安市交通运输局联合公安部门对已取得西安市网约车经营许可证的曹操专车、首汽约车和正在申请许可证的滴滴平台公司进行约谈，责令滴滴公司立即对顺风车业务进行全面整改，要求立即自行清理已接入网约车平台不符合经营资质的车辆和驾驶员，同时加强驾驶员背景核查，确保线上线下提供服务的车辆和驾驶员信息一致。

会议要求，各网约车平台公司要认真履行企业管理主体责任，严守安全底线，严格落实安全主体责任，全面排查平台存在的安全隐患，建立健全保障乘客安全的长效机制，保障乘客出行安全和合法权益。

编辑： 高政超