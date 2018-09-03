一大波陕西文物晋京展出 在国家博物馆展示“大唐风华”

陕西省文物局局长罗文利致辞。
“大唐风华”在国家博物馆开幕。
西部网讯（记者 敬泽昊）在中国历史的广袤苍穹中，大唐是极为璀璨的一颗星辰。它全面继承和发展了中国商周秦汉以来文化的优良传统，广泛吸收和融汇了外来文化的新鲜养分，以惊人的创造力成就了影响广泛、绵延至今的盛唐文化，并且始终饱含着那个时代特有的世界精神与宏大气魄，散发着永久的文化趣味和精神魅力。
法门寺地宫出土部分金银器。
汇集了陕西历史博物馆等陕西多家文博机构近120件（套）精品文物的“大唐风华”文物展9月3日在国家博物馆开幕。极尽工巧的何家村窖藏和法门寺地宫珍宝，展现唐代时尚风俗的墓室壁画和记录功臣勋贵事迹的墓志，以及表现胡风汉俗的三彩陶俑和多元共存的宗教文物，它们将在未来两个月的时间里，向世界各国的游客展现大唐的气度。
唐代凌烟阁二十四功臣之莒国公唐俭墓志。
懿德太子墓出土的骑马俑。
展览共分为“文武安天下”、“皇室的珍宝”、“长安多丽人”、“骑猎散歌尘”、“大唐异乡客”和“学理共归真”六个部分。展览不求面面俱到，而是希望充分发掘文物的内涵，以一些新的角度切入主题。如第一部分以唐俭墓志和马璘墓志为中心，配合文官俑、武官俑、骑马俑、环首铁刀等文物来表现唐代文臣武将的风采。第二部分将何家村窖藏和法门寺地宫的部分金银器作为皇室的宝藏进行阐述。
韦浩墓出土的携婴饲鸟出行图。
李邕墓胡人打马球壁画。
此外，在展示上以数件唐代壁画和墓志为线索和重点，配合展出相关文物，从而达到展示唐代艺术、文化和生活的目的。如第三部分“长安多丽人”以韦浩墓出土的携婴饲鸟出行图，武惠妃敬陵出土的捧包裹侍女图、持如意侍女图、男装捧盒侍女图等壁画，以及永泰公主墓石椁线刻拓片为中心，同时展出众多唐代女俑和梳妆用具，表现唐代女性和女性生活。
编辑： 高政超
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