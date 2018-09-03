西安法治教育第一课宣传周启动 3000余学校将参与

曲江一小模拟法庭现场，小学生扮演审判人员。

从今天开始，西安市3000余所学校将开展有针对性的法治教育。

西部网讯（记者 李媛）9月3日上午，经过炎热但又愉快的暑假，古城学子都已安安静静地坐在教室开始了新学期生活，曲江第一小学的一场模拟法庭活动掀起了西安市秋季开学“法治教育第一课”暨“法律进学校”宣传周活动高潮。

小学生扮演审判法官 “庭审现场”生动逼真

李浩（化名）偷窃一案在曲江第一小学少年法庭依法公开开庭审理，由该校学生扮演的审判长、审判员、人民陪审员、书记员、公诉人、被害人（原告）、被告人、被告人的法定代理人、辩护人和证人依次到场。

“现在宣布法庭纪律：全体人员在庭审活动中应当服从审判长或独任审判员的指挥，尊重司法礼仪，遵守法庭纪律，不得实施下列行为……”稚嫩而又庄严的声音响起，庭审开始……整个过程，完全按照刑事案件正规开庭审理案件的程序进行，包括庭审准备、法庭准备、法庭调查、法庭辩论、案件评议、宣告判决和法庭教育等,庭审内容贴近学生生活，表演生动逼真。

除了模拟法庭外，一、二年级开展的“诵读宪法”教育班会，三年级开展的“校园安全”教育班会，四年级开展的“交通安全法”主题教育班会，五年级开展“校园欺凌”主题教育班会，六年级开展“远离毒品，珍爱生命”主题教育班会都各具特色，引人入胜，这也正是此次全市开学第一课活动根据不同年龄阶段学生特点开展有针对性法治教育的体现。与此同时，西安市第四十六中开展的法治报告会，正在结合案例告诉学生们法是什么，正当防卫什么……

全市开展“法治教育第一课”宣传周活动

为了推进法治西安、平安西安·争创“平安鼎”、平安校园建设，不断增强青少年学生法治意识，营造浓厚的校园法治教育氛围，西安市司法局联合西安市教育局从9月1日到9月9日在全市开展2018年秋季开学“法治教育第一课”暨“法律进学校”宣传周活动。

活动期间，全市3000余所学校将结合幼儿园、小学、初中、高中和大学不同年龄阶段学生特点开展有针对性的法治教育，在全市掀起一股法律进校园的热浪。

西安市司法局党组书记陈松林说：“此次活动集中彰显改革开放40年我市青少年法治宣传教育取得的普法成效，同时紧密围绕服务大西安追赶超越和国家中心城市、‘一带一路’亚欧合作交流国际化大都市建设，继续深化大学区校园普法模式。引导学生了解、掌握个人成长和参与社会生活必需的法律常识，尤其是新修订的宪法，自觉尊法、守法。”

今年西安市秋季开学“法治教育第一课”暨“法律进学校”宣传周活动，继续巩固和丰富“八个一”等系列好做法，举行升国旗读宪法，开展宪法及法律晨读，落实法41治主题班会，安排法律知识讲座，打造校园法治文化，进行校园欺凌防范，实施法治家庭教育，整治校园周边环境。并深入宣传以新修订的《宪法》为核心的中国特色社会主义法律体系，《未成年人保护法》、《消防法》、《陕西省秦岭生态环境保护条例》和《西安市秦岭生态环境保护条例》等。

西安市司法局局长张华俊说：“从目前来看，全市开展形式多样的‘法律进校园’法治宣传活动效果良好，我们将继续围绕‘八个一’，深入开展法律进校园活动，引导广大青少年学生，提高法律意识，尊法学法守法。此外，此次活动开展期间，全市各级普法依法治理机构、司法局将组织律师、公证员、法律援助机构工作人员、人民调解员、以案释法人才库成员走进校园，有针对性地开展法律服务和法治宣传。”

编辑： 李媛