西部网讯（记者 马晴茹）近日，电视剧《延禧攻略》热播，剧中女主角所着清代旗袍也跟着火了起来。今天（9月3日），在西安西大街西门城墙上，50余名女士大秀旗袍，也为古都市民带来了一场旗袍视觉盛宴。

据了解，京绣又称宫绣，是以北京为中心的刺绣产品的总称。其在明清时期开始大为兴盛，多用于宫廷装饰、服饰，用料讲究、技术精湛、格调风雅，民间高档的宫绣大都与皇宫有着千丝万缕的联系。

配合着古典的音乐，身着古典的京派旗袍的女子朝你缓缓走来，庄重大气与精致柔美交相辉应，很好地展示传统文化服饰京派旗袍的魅力。

记者了解到，京绣完全是手工刺绣，在今天机绣发达的时代，为区别于机绣又名"手绣"。之后逐渐形成了自己鲜明的艺术特点与风格，其选料精当贵重，针工巧妙得体，色彩绚丽豪华，格调高雅。京绣作为"燕京八绝"之一，可见其当时的辉煌。其中最好为针工中的"平金打籽"绣。它是以真金捻线盘成图案，或结籽于其上，十分精致，华贵。

身着京绣旗袍的方春告诉记者，京派旗袍上刺绣都是以前皇家服饰上常用的图案，京绣的绣工十分精细，通过绣娘的千针万线加上现代的图腾和元素也赋予了它新的生命。“旗袍在灯光下熠熠生辉，非常漂亮，它把绣娘的心血融汇在服装里，我非常喜欢。”

“西安是一座有着悠久历史的古城，旗袍也是展示中华传统文化的重要载体，希望以后能将旗袍文化传承下去。”主办方负责人马坤告诉记者。