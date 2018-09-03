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西安提高被征地农民养老标准 从每月260元提至460元

时间：2018-09-03 16:07:00  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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西安提高被征地农民养老标准 从每月260元提至460元

从2018年10月1日起，西安市将提高被征地农民养老金标准，由每人每月260元提高到每人每月460元。

西部网讯（记者 刘望）西部网记者了解到，经西安市政府研究决定，从2018年10月1日起，西安市将提高被征地农民养老金标准，由每人每月260元提高到每人每月460元。

城六区、开发区按照上述规定执行。临潼区、阎良区、长安区、高陵区、鄠邑区、周至县、蓝田县被征地农民养老金标准结合各自实际确定。

编辑： 刘望

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