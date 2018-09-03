长安区一村支书违规占地建别墅 将依法处置违法建筑

8月31日，10条网友留言有回复。

西部网讯 长安区一村支书违规占地建别墅、咸阳锦绣观邸五证不全违规销售、宝鸡高家镇违规倾倒垃圾……8月31日，宝鸡市人民政府办公室、咸阳市住房和城乡建设规划局、长安区滦镇街道办事处等9个相关党政部门回复了10条西部网网友留言。

长安区一村支书违规占地建别墅

将依法予以处置

2018年8月23日，网友“初入江湖”反映称，长安区滦镇乔村村干部冉利鹏以权谋私，强占五组宅基地21间，建四栋别墅。以开办农家乐及拓展训练为名，在未征求村民同意的情况下，强占为私有财产，扩建私人别墅。恳请有关部门查一下，村干部冉利鹏的清心园农家乐及清心园拓展建筑用地是否合法？

长安区滦镇街道办事处回复：在本次秦岭北麓违建大排查工作中，街道按照工作要求，逐宗逐户排查登记，共排查涉及冉利鹏违规占地问题2宗。第一宗，清新园农家乐项目属于违法建筑。第二宗，冉利鹏、冉明金宅基地属于未批先建。

街道目前均已提出违法建设初步研判意见，按照一宗一卷的要求报区政府综合研判，待综合研判结果下达后，街道将按照上级要求予以依法处置。

咸阳锦绣观邸五证不全违规销售

开发商承诺退还首付款

2018年8月24日，网友“张先森”反映称，咸阳市荣盛·锦绣观邸开发商在五证不全的情况下进行房屋售卖，但在业主交付首付款后并没有按照当初约定的时间签订购房合同，后续询问时各种推脱。在多次沟通无果的情况下，恳请领导帮助维护作为购房者的合法权益，责令开发商立即返还我们的购房款。

咸阳市住房和城乡建设规划局回复：经核实，群众投诉情况属实。我局前期已对该企业项目进行了处理,一是及时约谈该项目负责人,要求立即停止违法违规行为,并进行整改整顿；二是向该企业下发《整改通知书》,要求企业对涉及的违法违规内容进行认真整改,写出整改措施和整改承诺；三是在销售现场张贴《公告》；四是将该企业的违法违规行为移交咸阳市城市管理执法局进行处理。目前,该企业承诺尽快为群众在最短时间内退还认筹金及购房首付款等相关费用。

宝鸡市高家镇非法占地倾倒垃圾

村干部被严肃批评

近日，网友“匿名”反映称，宝鸡市渭滨区高家镇庙坡村与高家村相邻的页沟内，有良田300亩。现在有人晚上强行倾倒垃圾，占地近200亩，并且未给土地任何补偿，村镇领导无人过问。请问谁能管管这个事情？

宝鸡市人民政府办公室回复：经核查，该处是为保障市级重点项目连霍绕城高速建设而设立的垃圾处理场，没有用地手续。区国土部门向高家村、苟家岭村及承包经营人讲清政策，告知其在未获得土地使用批复前，不能签订土地出租协议，并责令高家村和苟家岭村停止出租土地行为，及时办理用地手续。高家镇政府对相关村干部进行严肃批评，并根据区国土部门认定的违法事实和处理结果，对违法出租集体土地的当事人给予党纪或政纪处分。（编辑 辛超 实习生 丛雪婷）

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8月31日有回复：宝鸡市政府等单位答复10条网友留言

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编辑： 辛超