【9月1日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

西部网讯 9月1日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，发现涉气环境问题41个，其中国家督办23个（见附件），如下：

其中西安市共检查企业35家，发现问题19家。宝鸡市共检查企业65家，发现问题4家。咸阳市检查企业19家，发现问题6家。铜川市共检查企业9家，发现问题2家。渭南共检查企业38家，发现问题5家。西咸新区共检查企业8家，发现问题5家。韩城市、杨凌示范区共检查企业3家，未发现问题。

检查发现的41个环境问题，其中“散乱污”企业综合整治2家，占比4.88%；工业企业污染防治20家，占比48.78%；工业窑炉整治1家，占比2.44%；燃煤锅炉整治1家，占比2.44%；扬尘综合治理12家，占比29.27%；露天焚烧管控4处，占比9.76%；其它非工业污染类型1家，占比2.44%。

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

编辑： 王瑜