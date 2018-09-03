【9月1日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展
时间：2018-09-03 10:57:24
来源：西部网-陕西新闻网
作者：王瑜
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【9月1日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展
其中西安市共检查企业35家，发现问题19家。宝鸡市共检查企业65家，发现问题4家。咸阳市检查企业19家，发现问题6家。
西部网讯 9月1日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，发现涉气环境问题41个，其中国家督办23个（见附件），如下：
其中西安市共检查企业35家，发现问题19家。宝鸡市共检查企业65家，发现问题4家。咸阳市检查企业19家，发现问题6家。铜川市共检查企业9家，发现问题2家。渭南共检查企业38家，发现问题5家。西咸新区共检查企业8家，发现问题5家。韩城市、杨凌示范区共检查企业3家，未发现问题。
检查发现的41个环境问题，其中“散乱污”企业综合整治2家，占比4.88%；工业企业污染防治20家，占比48.78%；工业窑炉整治1家，占比2.44%；燃煤锅炉整治1家，占比2.44%；扬尘综合治理12家，占比29.27%；露天焚烧管控4处，占比9.76%；其它非工业污染类型1家，占比2.44%。
对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。
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王瑜
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三农我省“十三五”易地扶贫搬迁共需筹融资525.25亿元。截至6月底，我省已累计筹措资金428.2亿元。09-03
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三农专家建议，应尽快建立农业保险推广顶层制度设计，加快建立中央财政支持多层次农业保险巨灾风险分散机制——08-31
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旅游“本宫才不会告诉你内地居民办理出入境证件签发时限全部缩短至7个工作日！”昨日，一组“延禧攻略版国家移民局新政解读”走红网络。09-03
旅游初秋时节，广西隆林各族自治县克长乡田野铺金，山青水绿，呈现出一幅清新的秋日画卷。09-03
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旅游日前，新通高铁开始联调联试的消息，让祁建欣有点激动，要不了多久，去北京就不用像以前那么折腾了。09-03
旅游目前中老年人已成为旅游中的主力群体，但对于一些高龄老人来说参团出游仍会遇到颇多瓶颈。09-03
旅游再见雅加达，杭州再见。2022年亚运会将第三次来到中国，这一次将来到杭州。09-03
旅游近年来，上海积极贯彻落实国家和上海各项语言文字法律法规、规范和相关旅游标准，社会语言文字规范化水平不断提升。08-31
旅游哈尔滨“8·25”松北区火灾事故发生5天后，有的幸存者还是觉得自己身上有“烧焦的味道”。08-31
旅游大陆赠台大熊猫“圆圆”迎来14岁生日，上百位粉丝赶到台北动物园，为它和两天后过14岁生日的伴侣“团团”庆生。08-31
旅游再有不到一个月就将迎来中秋、国庆假期，当大家都开始订机票为出游做准备时，也有不少人因为频繁曝出的在线订机票负面事件所困扰。08-31
美食小米不含麸质，不会刺激肠道壁，是属于比较温和的纤维质，容易被消化，因此适合搭配排毒餐，食用小米粥很适合排毒，有清热利尿的功效。09-03
美食咳嗽最怕就是引发肺炎！如果你是因为肺热引发的咳嗽，不妨可以试试茄蒂煮水！真没想到，一个小小的茄子蒂竟然这么有效！09-03
美食红枣的吃法是怎样的呢?红枣怎样吃才最养生最健康呢?现在小编就告诉大家红枣最养生的吃法。09-03
美食2.改善抑郁症：香蕉中的色氨酸可在人体内转化为血清素，血清素有助于放松身体，改善情绪，缓解抑郁。3.防治便秘。09-03
美食其实，人的口腔、食道、胃黏膜最高只能忍受60度的温度，超过此温度则会造成黏膜烫伤甚至消化道黏膜恶变。09-03
美食宝宝的免疫系统较弱，所以很容易得病，那么家长们如何提高宝宝的抵抗力呢？小编推荐几种食物有效提高宝宝免疫力。09-03
美食茼蒿是我们常吃的蔬菜，那么吃茼蒿有什么好处呢?茼蒿的营养价值可是极高的，常吃茼蒿有活血补血、调经止痛的功效哦!08-31
美食丝瓜中还含有丰富的能防止皮肤老化的B族维生素和有增白皮肤作用的维生素C，是不可多得的美容佳品。08-31
美食营养学家们一直在研究什么样的蔬菜是最好的，最近发现了一类蔬菜，热量低，但却含有丰富的维生素C，叶酸,维生素k。08-31
美食红糖煮鸡蛋的做法非常简单，但它可不仅仅是糖水这么简单。红糖煮鸡蛋对妇女月经顺畅有很好的帮助，可让身体温暖。08-31
美食吃鱼为我们的身体补充生物素和维生素B，这两者产生人体所需的脂肪酸和代谢氨基酸(蛋白质组成部分)。瓜子也是维生素E。08-31
美食地瓜也叫红薯，红薯具有消除活性氧的作用，活性氧是诱发癌症的原因之一，故红薯抑制癌细胞增殖的作用十分明显。 08-31
健康高血脂的发生是可预防的，只要平时多做好预防措施，饮食多些注意，不暴饮暴食，不摄入过多脂肪类食物，保持愉悦心情，可以避免高血脂带来的危害。09-03
健康如果患儿腹泻的症状比较严重，那么，应该尽快带孩子去医院做一下相关检查，看看是什么原因导致的，然后在医生指导下进行规范化治疗。09-03
健康10岁以前是孩子眼球发育的重要时期，如果这一时期孩子总是长时间近距离用眼，近视的风险就会大大增加。09-03
健康心脏病的危害早已为人们所熟知，但对其表现出的症状，很多人却弄不明白，以至于有的人已经出现了心脏病症状，自己却浑然不知。09-03
健康中医认为，秋天饮食要“增酸”，可以很好的帮助肝脏增加抵御过盛肺气的侵入，使得肝气更顺畅，去除秋燥。09-02
健康其实，跟睡眠少对身体会产生危害一样，睡眠过多也会对身体产生危害。09-02
健康被秋天的蚊子叮咬后，红肿要持续好几天，而且比夏天的蚊子咬后更瘙痒。09-02
健康因为饱含情感的食物足以温暖人生，为哪怕微小的梦想给予最简单而真实的力量。09-02
健康夏季气候炎热，很多食物都会放在冰箱里保质保鲜，但其实冰箱并没有我们想象中“安全”。09-02
健康 其实,专家指出,腿抽筋这事儿不能完全让“缺钙”来背锅,还与很多因素有关。09-02
健康 坚持练习，您将拥有健康的肌肤、健康的身体与健康的心态。09-01
健康压力大烦恼多容易让人发脾气，但是如果你心率储备不好，可没有资格发脾气，否则心脑血管疾病就要找上门了。09-01
教育8月27日傍晚，有读者给北青社区报昌平版打来热线电话，反映家长们得知这个消息后有些措手不及，且当天去办退费时，发现计算方式不合理。09-03
教育作为特殊社会群体的他们，却因为长期处于象牙塔中，缺乏充足的社会经验和明辨是非的能力，在民事活动中存在法律盲区，进而无法妥善维护自身权益。09-03
教育第一次松开牵引的手，目送孩子独自走进校门。这对很多父母来说，并不是一件轻而易举的事。09-03
教育如果想毁掉一个孩子，就给他一部手机。对于农村孩子而言，这绝不是危言耸听。09-03
教育电脑、手机、平板这老三样的开学标配如今也丰富起来，增加了数码相机、蓝牙耳机、智能手表，六件配齐最少也要3万元。09-03
教育杨崇生告诉北京青年报记者，自己和爱人都是普通农民，儿子杨仁荣从小就成绩优异，家中的墙上贴满了他的奖状，儿子也一直是家人的骄傲。“09-03
教育永登县考生徐媛没有想到，在经历资格审查、笔试、面试后，自己会收获这样一个结果。08-31
教育据了解，此次开行校园公交线，是四川大学与成都市公交集团协商后的成果，目的是让师生、员工和来校学习、工作、游玩的朋友们多一个出行选择。08-31
教育作为新人，用心分辨出，领导的过多关心到底是出于善意，还是有其他个人因素，例如控制欲等因素影响。08-31
教育调查显示，72%的家长赞成孩子从小（1岁至5岁）学英语，并倾向于让孩子从更小的时候就开始接触英语。08-31
教育天猫开学季数据显示，平衡车、无人机、投影仪的“00后”下单比例最高，成为入学装备“新三样”。08-31
教育在经过两次约谈以后，杭州拱墅区教育局对智能优学做出初步处理意见一一责令停止违规办学，责令停业整顿。08-31
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车众创只是开始，东风雪铁龙同步宣布，从9月1日起携手阿里启动云逸众筹活动，为首批云逸预订用户定制专属福利。09-03
汽车在众人的欢呼与注视中，瑞虎车队正式拉开了瑞虎5x赛车征战2018越野09-02
汽车8月30日，比亚迪全新一代宋在成都正式发布，共有纯燃油、油电混动、纯电动三个版本15款车型，售价在7.98万元—21.99万元之间。08-31
汽车宾利致力于将旗下车型电动化，到2025年，每款车型都将推出电动化版本，包括与保时捷Mission E 共享J1平台的电动车型。08-31
汽车据外媒7月25日报道，迈凯伦宣布，其内部代号BP23的全新三座超跑正式定名为Speedtail。08-31
汽车2010年，沃尔沃在中国市场的经销商和供应商分别只有83家和不足100家；到2017年，沃尔沃的中国经销商和供应商分别达到226家和556家。08-30
汽车丰田四位知情人士称，在广州和天津工厂产量扩张计划是丰田中期战略的一部分，即在2020年代初期在华年产量翻番，至200万辆规模。08-30
汽车根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。08-30
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汽车通过汽车共享、泊车和递送包裹等新数字服务，到2025年大众销售额有望达到10亿欧元(约合人民币79亿元)。08-27