小区内建医学放射中心惹业主担心 相关部门：验收合格才能运营

核磁共振检查中心施工现场。

西部网讯（记者 朱童戈）近日，西安丹尼尔世纪广场的业主杜先生向西部网民生热线栏目反映，称自己所在的小区在业主未同意的情况下，在单元楼里建立医学放射影像中心。“物业没有征求业主同意，大伙都害怕影像中心有放射性元素。”

民生热线：物业隐瞒业主允许医院在小区内部建设“放射中心”

小区要建医学放射中心 业主担心辐射污染

杜先生告诉记者，他居住的丹尼尔世纪广场是一栋商住一体的大厦。“大厦的1-3层是商场，每天对外营业；地下是车库区域，供业主和商贩停车；3层以上都是居民住宅区域。”前不久，杜先生无意中发现，小区地下一层在进行施工，“施工的工人告诉我，他们正在建设医学放射影像中心。”

“我们业主都觉得放射影像中心是有辐射的，这个地方一旦开始投入使用，那对于我们的健康将会带来很大的安全隐患。”杜先生说，为此，他和小区其他业主也多次去找过物业，“但是，物业并没有给出一个令大家满意的答复。”

为了了解情况，西部网记者来到了位于西安市长乐西路44号的丹尼尔世纪广场。记者观察到，广场的1-3楼主要批发销售文体用品，人流量比较大。一位店主告诉记者，负一层正在建设医学放射影像中心。“我们商铺其实对这意见不大，但听说楼上的业主都不同意，还为此找过物业很多次。”

随后，记者来到了负一层的施工现场。记者观察到，目前医学放射影像中心属于正在施工装修的状态，面积大约有1000平方米左右。施工的工人告诉记者：“现在放射中心的仪器都已经配置妥当，现在主要就是对该区域进行装修。”记者现场看到，影像中心的门已经装好，门上写了许多注意事项。

西安市卫计委审批通过的文件回复。

相关部门：需验收合格才能运营

通过商铺店主的指引，记者来到了广场二楼的物业办公室并向物业工作人员说明了来意。物业的工作人员告诉记者，正在施工的是核磁共振检查中心，有正规手续。“我们物业绝对不可能让没有相关资质的公司在这里施工，相关文件及手续在施工前都已经全部办好了。”

随后，物业工作人员找来了负责该项目的西安影卫医疗管理有限公司的工作人员。工作人员告诉记者，核磁共振是非常安全。“我们做的是最标准的，也做了最高标准的屏蔽，根本一点儿辐射都没有，核磁是所有检查项目中最没有辐射的。而且我们这个项目西安市卫计委也已经审批通过，所以业主说的情况是不存在的。”接着，该工作人员向记者出示了相关文件。

记者查阅资料得知，核磁共振成像是利用电子计算机对人体断面进行图像分析诊断的检查方法，它不用X线，而是磁场，其基本原理是人体所含氢原子在强磁场下给予特定的高波后会发生共振现象，产生一种高波数的电磁波。核磁共振正是利用这个性质，采用电子计算机对磁场的变化收集处理并图形化。

根据西安影卫医疗管理有限公司给记者提供的相关文件，记者联系到了西安市卫生和计划生育委员会审批处。市卫计委工作人员告诉记者，针对影像诊断中心的审批完全依照国家的相关法律法规。“我们不仅仅会考虑影像诊断中心周围居民和商户的人身安全，也会考虑患者和医疗工作者的人身安全。所以，针对仪器的质量是否达标和施工的屏蔽是否到位等都会严格按照国家相关规定进行审批。”工作人员表示，在施工结束后，他们会按照要求进行验收，“验收合格不用担心安全问题，企业也才能进行运营。”

编辑： 沈晓芳