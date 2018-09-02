“石刻万物 穿越千年”青田石雕作品展开幕 在千年古都看千年青田石雕

“石刻万物·穿越千年——青田石雕艺术暨徐伟军作品展”在陕西历史博物馆开幕。

西部网讯（记者 刘璞华）2018年9月1日，由陕西历史博物馆、青田石雕博物馆主办的“石刻万物·穿越千年——青田石雕艺术暨徐伟军作品展”在陕西历史博物馆开幕。

青田，古称芝田，唐睿宗景云二年（公元711年）建县。地处浙江省东南部的丽水市、浙江第二大江瓯江中下游，独占中国道教“三十六洞天”之两大洞天，素有“金生丽水 ,石出青田 ”之美称，“青田”之“青”喻东方之龙，纵横四海；“青田”之“田”是方正之印，印证沧桑。世代生活在青田的人民，或如东方之龙，侨行天下，或如青田美石，石雕古今。

此次展览由“穿越千年”“石刻万物”“手艺生长”“文化之美”四大篇章组成，展品囊括四大国石、历代青田石雕精品、中国工艺美术大师徐伟军精品，以及西泠印社名家篆刻作品等约200多件，全面展示青田石雕的悠久人文历史、技艺特色以及徐伟军大师的艺术风采，期望观者共沐青田石雕绵延千年的熠熠光辉，体味“石刻万物、穿越千年”的办展目的，不断加强西安、青田两南北文化交流和合作。

“石刻万物.穿越千年——青田石雕艺术暨徐伟军作品展”将在陕西历史博物馆展出至9月14日。

编辑： 钟莹