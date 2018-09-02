安康城区学生新生开学体检扎堆，家长建议优化流程延长体检时间。

西部网安康讯（记者 毛明博）今天（9月2日）为给上初一孩子体检，陈先生就早早和孩子到汉滨区疾控中心，等候1小时后体检机构派人对排队等候的陈先生等告知，因体检人多“请改日再来”。

陈先生的遭遇并非个例。今年汉滨区因新生入园入学需体检而向社会通报体检单位信息“不精准”，加上部分医院体检科室周末不上班，且学校又要求9月3日必须收取学生体检单而引发矛盾。家长建议：职能部门应增加网点分流、优化流程让群众少跑冤枉路。目前，汉滨区政府正逐步解决群众诉求。

扎堆排队50余米 家长和学生很闹心

“9月1日孩子被学校告知必须要带体检报告方能报名”。今早有家长反映，到安康市中心医院、安康市中医院等公立医院准备体检时被告知，“周末不上班，所以必须得到汉滨区疾控中心给孩子做入学体检。”

今年汉滨区入园入托、初一、高一新生有1万人左右。记者在汉滨区疾控中心门前看到，一楼大厅被围得水泄不通，排队等候群众绵延50余米至汉滨区某单位前。

汉滨区的这份《关于做好新生入园（托）入校健康体检的通知》文件要求：各镇办卫生院、社区卫生服务中心、区直医疗单位、辖区市级医疗保健机构承担学生健康体检工作,按照就近原则在辖区内一级以上医疗机构进行健康体检。汉滨区要求各医疗卫生保健机构要安排人员认真实施好健康体检，将对落实不力者问责。

文件出台执行不精准引关注 正优化流程

8月9日，汉滨区召开区长办公会议，决定从2018年秋季入学起就要求新生到正规医疗卫生保健机构健康体检。根据要求，新生体检可及时发现传染病患者，并可避免因患病学生入学而引起校园传染病流行和爆发。

截至8月28日，官方文件因缺乏深入宣传，多数家长都在孩子报名后才得知此事的，而汉滨区体检机构和范围都未向社会完全公布。

“在下周五前学生需将体检报告上交至学校。”市民郑先生家住安康高新区，他将孩子班级老师在群内向学生提出的要求予以转述。他说“给新生体检是好事，家长都支持，但能否及早公布相关体检单位及信息，让学生在暑期就体检而避免扎堆呢？”

“相关部门能否将办理体检的正规机构公示，以便能就近安排时间选择。或者能否在流程上再优化延长学生上报的体检单的时限？”学生家长刘女士建议。

对群众反映的问题，汉滨区政府相关负责人称，已将此向医疗单位和教育部门做了反馈，要求其优化流程，完善体检机构公示并着力解决好群众反映的问题。