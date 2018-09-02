西部网安康讯（记者 毛明博）9月10日起，安康中心城区天然气降至每立方米2.15元。8月29日经安康市政府同意，决定自今年9月10日起，安康中心城区天然气降至每立方米2.15元。物价部门表示，对不严格执行天然气价格政策的违法行为，市民可通过12345和12358热线投诉，价格主管部门将依法对其查处。

今天（9月2日），记者从安康市物价局了解到，目前物价部门已就贯彻好中、省、市要求发出通知。记者从安康市物价部门了解到，已要求在天然气价格调整后，企业在居民用户燃气表到期更换、居民用户天然气设施产权公共部分的维护方面，均不得向用户收费。

安康市物价局还要求，天然气经营企业要提高服务质量，加大燃气基础设施建设力度，完善供气安全保障体系，为燃气用户提供全方位、人性化的优质服务，并强化成本控制、提高经营效率，降低经营成本。

据了解，这次天然气降价，实现居民与非居民用气配气价格并轨。安康城区的配气价格由现行每立方米居民0.51元、非居民0.755元，统一核定为每立方米0.42元，实现居民用气和非居民用气配气价格并轨；天然气销售价格由现行居民用气每立方米2.50元、非居民用气2.48元，统一降低为每立方米2.15元，实现居民基本用气与非居民用气销售价格并轨。

目前，安康城区居民用气阶梯气价按照1:1.2:1.5确定，将现行一档气价每立方米2.50元降低为2.15元，二档气价每立方米3.00元降低为2.58元，三档气价每立方米3.75元降低为3.23元。

值得关注的是，安康城区学校、养老福利机构、城镇社区居委会等执行居民生活气价的非居民用户，根据国家规定暂不实行阶梯气价，销售价格执行并轨后价格；天然气价格联动机制启动后，致使非居民用气销售价格高于居民用气销售价格，幅度超过每立方米0.02元时，其销售价格在居民生活一档气价的基础上每立方米加价0.02元。

编辑： 高政超