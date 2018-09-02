【8月31日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展
时间：2018-09-02 13:34:00
来源：西部网-陕西新闻网
作者：王瑜
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【8月31日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展
其中西安市共检查企业42家，发现问题21家。宝鸡市共检查企业43家，发现问题9家。
西部网讯 8月31日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，发现涉气环境问题62个，其中国家督办45个（见附件），如下：
其中西安市共检查企业42家，发现问题21家。宝鸡市共检查企业43家，发现问题9家。咸阳市共检查企业33家，发现问题7家。渭南共检查企业63家，发现问题14家。铜川市共检查企业10家，发现问题5家。西咸新区共检查企业12家，发现问题3家。韩城市共检查企业7家，发现问题2家。杨凌示范区共检查企业6家，发现问题1家。
检查发现的62个环境问题，其中“散乱污”企业综合整治14家，占比22.58%；工业企业污染防治27家，占比43.55%；工业类淘汰搬迁1家，占比1.61%；工业窑炉整治1家，占比1.61%；燃煤锅炉整治5家，占比8.06%；扬尘综合治理10家，占比16.13%；露天焚烧管控3家，占比4.84%；其它非工业污染类型1家，占比1.61%。
对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。
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王瑜
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旅游近年来，上海积极贯彻落实国家和上海各项语言文字法律法规、规范和相关旅游标准，社会语言文字规范化水平不断提升。08-31
旅游哈尔滨“8·25”松北区火灾事故发生5天后，有的幸存者还是觉得自己身上有“烧焦的味道”。08-31
旅游大陆赠台大熊猫“圆圆”迎来14岁生日，上百位粉丝赶到台北动物园，为它和两天后过14岁生日的伴侣“团团”庆生。08-31
旅游再有不到一个月就将迎来中秋、国庆假期，当大家都开始订机票为出游做准备时，也有不少人因为频繁曝出的在线订机票负面事件所困扰。08-31
旅游河北省旅游委近期出台规划，提出到2020年初步建成全国全域旅游示范省，带动30万贫困人口脱贫。08-31
旅游历时近一个月的2018年黄龙音乐季在成功举办钢琴艺术周、声乐艺术周、合唱艺术周三大活动后圆满落幕。08-31
旅游受近期降雨影响，位于黑龙江省的镜泊湖世界地质公园吊水楼瀑布形成壮美的环形大瀑布景观，吸引游客前来观光游览。08-30
旅游公安部28日在京召开新闻发布会，国家移民管理局出台22条改进服务管理的新举措，将于2019年一季度之前分期分批实施。08-30
旅游北京青年报记者从市交通委获悉，为做好中非合作论坛北京峰会期间城市交通保障工作，交通委专门制定了《城市交通运行保障工作方案》。08-30
旅游2018年任抹时尚嘉年华8月7日至12日在印尼东爪哇省任抹市成功举行，来自印尼国内外的近万名观众参加。08-30
旅游作惯“空中飞人”常在海外住酒店的你，真知道酒店房间里隐藏着一颗随时令你支付一大笔赔偿、招来一大车警察的“雷”吗？08-30
旅游热播剧《延禧攻略》完结，卫龙女孩和令后女孩们纷纷来到延禧宫打卡，让延禧宫成为故宫的热门景点。08-30
美食茼蒿是我们常吃的蔬菜，那么吃茼蒿有什么好处呢?茼蒿的营养价值可是极高的，常吃茼蒿有活血补血、调经止痛的功效哦!08-31
美食丝瓜中还含有丰富的能防止皮肤老化的B族维生素和有增白皮肤作用的维生素C，是不可多得的美容佳品。08-31
美食营养学家们一直在研究什么样的蔬菜是最好的，最近发现了一类蔬菜，热量低，但却含有丰富的维生素C，叶酸,维生素k。08-31
美食红糖煮鸡蛋的做法非常简单，但它可不仅仅是糖水这么简单。红糖煮鸡蛋对妇女月经顺畅有很好的帮助，可让身体温暖。08-31
美食吃鱼为我们的身体补充生物素和维生素B，这两者产生人体所需的脂肪酸和代谢氨基酸(蛋白质组成部分)。瓜子也是维生素E。08-31
美食地瓜也叫红薯，红薯具有消除活性氧的作用，活性氧是诱发癌症的原因之一，故红薯抑制癌细胞增殖的作用十分明显。 08-31
美食橄榄油含有的单不饱和脂肪酸能降低lda胆固醇的氧化，食用橄榄油能够有效地减少胆囊炎和胆结石的发生，因此多吃食用橄榄油利于健康。08-30
美食鸡蛋是我们最熟悉的食材之一，不仅味美营养价值高，而且价格还不贵，故受很多人的喜爱。不过，对于鸡蛋的吃法，却出现了一些争议。08-30
美食吃水果不仅能提供维生素，还能补充我们所需要的其它营养。尤其是女人，更是要多吃水果！但水果你真的吃对了吗？08-30
美食现在很多人都习惯“早餐马虎，午餐应付，晚餐丰富”，而晚餐又常常吃得很晚……08-30
美食现在是吃芋头的季节，所以小编用了荔浦芋头来做米糊，会让米糊更加润滑。08-30
美食无论是工作压力大，心情郁闷却无处发泄，长时间的压力无法获得纾解，其实这时我们可以享用「幸福食物」来提振自己的好心情。08-30
健康中医认为，秋天饮食要“增酸”，可以很好的帮助肝脏增加抵御过盛肺气的侵入，使得肝气更顺畅，去除秋燥。09-02
健康其实，跟睡眠少对身体会产生危害一样，睡眠过多也会对身体产生危害。09-02
健康被秋天的蚊子叮咬后，红肿要持续好几天，而且比夏天的蚊子咬后更瘙痒。09-02
健康因为饱含情感的食物足以温暖人生，为哪怕微小的梦想给予最简单而真实的力量。09-02
健康夏季气候炎热，很多食物都会放在冰箱里保质保鲜，但其实冰箱并没有我们想象中“安全”。09-02
健康 其实,专家指出,腿抽筋这事儿不能完全让“缺钙”来背锅,还与很多因素有关。09-02
健康 坚持练习，您将拥有健康的肌肤、健康的身体与健康的心态。09-01
健康压力大烦恼多容易让人发脾气，但是如果你心率储备不好，可没有资格发脾气，否则心脑血管疾病就要找上门了。09-01
健康心慌、失眠、精神不好、食欲差……这两天，随着开学在即，不少中小学甚至幼儿园的孩子开始出现各种身体和情绪问题。09-01
健康美国心脏协会(AHA)在Circulation杂志上发表科学声明，建议儿童青少年每天看屏幕时间不超过1~2个小时。09-01
健康季却可能是病情波动的敏感时期，尤其是抑郁症患者。因此，需要及早防范，预防复发，很是重要。09-01
健康研究表明，精神紧张、情绪波动大、体力透支等很容易成为心脏病的诱因，从而诱发猝死。09-01
教育永登县考生徐媛没有想到，在经历资格审查、笔试、面试后，自己会收获这样一个结果。08-31
教育据了解，此次开行校园公交线，是四川大学与成都市公交集团协商后的成果，目的是让师生、员工和来校学习、工作、游玩的朋友们多一个出行选择。08-31
教育作为新人，用心分辨出，领导的过多关心到底是出于善意，还是有其他个人因素，例如控制欲等因素影响。08-31
教育调查显示，72%的家长赞成孩子从小（1岁至5岁）学英语，并倾向于让孩子从更小的时候就开始接触英语。08-31
教育天猫开学季数据显示，平衡车、无人机、投影仪的“00后”下单比例最高，成为入学装备“新三样”。08-31
教育在经过两次约谈以后，杭州拱墅区教育局对智能优学做出初步处理意见一一责令停止违规办学，责令停业整顿。08-31
教育逐梦学子圆梦金秋，爱心能量唱延长。“我是延长人--真情圆梦学子心”大型助学公益演唱会在延长县隆重举行。08-30
教育国务院《关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》印发两年来，城乡义务教育一体化发展取得了哪些进展，存在哪些问题，下一步如何解决？08-30
教育崔永华介绍，在心理学上，开学综合征其实就是对开学表现出的一系列“焦虑”症状。如果孩子出现开学综合征，家长应该保持平心静气。08-30
教育从买菜到端上桌全部要自己动手完成。学校收到最多的学生作品是番茄炒鸡蛋。08-30
教育8月29日，家住汉阳的李芸女士抱着1岁2个月的宝宝来到武汉市中医医院汉阳院区急诊骨科，她怀疑宝宝的手臂脱臼了。08-30
教育一方面是年轻人持续高涨的参与意愿，一方面则是网络直播的新生红利逐渐消尽，主播行业的专业化、精品化已成必然趋势。08-30
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数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
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房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车在众人的欢呼与注视中，瑞虎车队正式拉开了瑞虎5x赛车征战2018越野09-02
汽车8月30日，比亚迪全新一代宋在成都正式发布，共有纯燃油、油电混动、纯电动三个版本15款车型，售价在7.98万元—21.99万元之间。08-31
汽车宾利致力于将旗下车型电动化，到2025年，每款车型都将推出电动化版本，包括与保时捷Mission E 共享J1平台的电动车型。08-31
汽车据外媒7月25日报道，迈凯伦宣布，其内部代号BP23的全新三座超跑正式定名为Speedtail。08-31
汽车2010年，沃尔沃在中国市场的经销商和供应商分别只有83家和不足100家；到2017年，沃尔沃的中国经销商和供应商分别达到226家和556家。08-30
汽车丰田四位知情人士称，在广州和天津工厂产量扩张计划是丰田中期战略的一部分，即在2020年代初期在华年产量翻番，至200万辆规模。08-30
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汽车通过汽车共享、泊车和递送包裹等新数字服务，到2025年大众销售额有望达到10亿欧元(约合人民币79亿元)。08-27
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