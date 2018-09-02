【8月31日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

西部网讯 8月31日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，发现涉气环境问题62个，其中国家督办45个（见附件），如下：

其中西安市共检查企业42家，发现问题21家。宝鸡市共检查企业43家，发现问题9家。咸阳市共检查企业33家，发现问题7家。渭南共检查企业63家，发现问题14家。铜川市共检查企业10家，发现问题5家。西咸新区共检查企业12家，发现问题3家。韩城市共检查企业7家，发现问题2家。杨凌示范区共检查企业6家，发现问题1家。

检查发现的62个环境问题，其中“散乱污”企业综合整治14家，占比22.58%；工业企业污染防治27家，占比43.55%；工业类淘汰搬迁1家，占比1.61%；工业窑炉整治1家，占比1.61%；燃煤锅炉整治5家，占比8.06%；扬尘综合治理10家，占比16.13%；露天焚烧管控3家，占比4.84%；其它非工业污染类型1家，占比1.61%。

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

编辑： 王瑜