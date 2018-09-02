西安交大4738名本科新生开启大学生活 校长寄语：要有世界眼光

9月1日，西安交通大学举行2018级本科生开学典礼暨军训总结表彰大会。
校长王树国深情寄语4738名本科新生。
西部网讯（记者 彭芬） “进入大学只是你们人生的开始，这是你们人生的新起点。希望大家做一个有灵魂、有眼光、有爱心、有理想、愿奋斗的人，我期待和大家一起度过大学的美好时光。”9月1日，西安交通大学举行2018级本科生开学典礼暨军训总结表彰大会，面对“00后”已成为主流的4738名本科新生，校长王树国深情寄语。
要有世界眼光
“当今世界变化很快，新的技术革命将会改变整个人类社会。你们是这个时代的参与者，也将是这个时代的建设者，你们将以什么样的知识、能力和心态迎接这个时代的到来？”
王树国说，作为交大学子，对未来世界发展趋势的把握，包括语言的交流，都是必备的知识。“在新技术革命到来之际，你们刚好走进大学校园，一定要以世界眼光规划自己的人生，主动融入社会，敢想敢为，争做新时代的建设者和贡献者。”
要学会主动做事
“如果你们想做、愿做，而且主动做，效果必然会好；如果你们不理解这一点，觉得社会发展跟个人无关，从来都是被动接受，那么往往很难成功。”
王树国说，成功的关键在于内心的坚持和执着。他希望同学们采取主动和积极的态度对待任何事情，理解它，了解它，并且主动参与其中。做一个主动的学习者，而不要做被动的接受者。
要有团队精神
“当今世界上可能再也没有一件事情只靠一个人或一个想法就可以完成，往往只有通过多学科交叉和大团队协作才能推进社会的进步和发展。人与人之间的交往与合作、跨学科之间的交流、跨国际之间的交流越来越成为常态。你们身在其中，是这个命运共同体的一份子。”
王树国希望同学们要融入其中，并为这个命运共同体做出应有的贡献，找到人生的价值所在。“要善于团结别人，善于帮助别人，主动理解团队之力量，主动理解社会之价值，只有把自己作为社会的一员，才能充分感到奋斗带来的快乐和幸福。”
编辑： 王瑜
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