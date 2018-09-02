临潼拆除秦岭违建51处复耕13处，边拆边改生态恢复加速。

西部网讯（记者 刘望） 秦岭北麓违建专项整治工作开展以来，西安市临潼区坚持倒排工期，挂图作战，边查、边改、边拆，对标14类问题，在沿山317个村组开展拉网式排查，累计排查点位16133个，排查出疑似违建点位79处，截至9月1日，集中拆除违建51处、20878.35平方米，复耕13处。

现场：村民自发对违建进行拆除

9月2日，记者在临潼区看到，当天集中拆除的三个街道的5处违建点，均在该区拉网式排查中被确定、确认并予以依法依规进行集中拆除。临潼区代王街道庞岩村的一处违建点，村民南楠正在自觉组织人力、机械对自家的违建点进行自行拆除。

“现在这信息发达的跟啥一样，最近这形势都紧张成啥了，咱明知道咱屋属于违建，还不如自我提高觉悟，自己拆了，省的让人举报了，还丢人的。”当记者问到南楠时，他难为情的说。

据了解，村民们之所以这么配合，主要在于前期宣传工作的到位。临潼区利用电视台、报纸、微信公众号等方式宣传生态文明思想、“两山”理论和中省市区秦岭北麓违建整治政策法规、具体要求、工作进展、公布角度电话，通过摆事实讲道理，为整治工作提供了良好开展基础，得到了群众的理解。

临潼拆除秦岭违建51处复耕13处，边拆边改生态恢复加速。

边拆除边绿化边复耕 生态恢复速度加快

“绿水青山就是金山银山，我们祖祖辈辈生活在山里，怎么能同意平时生存的环境就这样破坏下去呢？”代王村村民刘永斌说。“就是要拆呢，环境好了咱坐到家里也能像别的山下的人一样发展农家乐，搞乡村游，弄个这，人家一个人把钱挣了，咱不见钱不说，环境还越来越糟糕。”刘永斌边走边回头继续说。

记者在采访中获悉，当天集中拆除的包括代王、小金、仁宗等三个街道的五个违建点，总占地面积1855.58平方米，均属该区拉网式排查中发现的属违法占地的点位。

“我们将对今天拆除的违建点，同步启动高标准复绿，尽快还绿于民，严格按照区上的统一要求，进一步健全工作机制，做到一次治理、长效管理。”小金街道办主任王广现说。据了解，该区在违建整治工作中采取边拆除边复耕边绿化的原则，目前已经复耕13处，共5360平方米。

“接下来，我们将持续加大拆除整治力度，对前期“拉网式”排查和整治工作中发现的问题开展“回头看” 坚决做到不留死角、不留空挡、不漏一处，使保护区范围内所有问题得到彻底解决。”临潼区秦岭办负责人段明说。

编辑： 王瑜