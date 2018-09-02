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陕西省气象台解除暴雨蓝色预警 全省多地仍有降雨

时间：2018-09-02 11:34:19  来源：西部网-陕西新闻网  作者：王瑜

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陕西省气象台解除暴雨蓝色预警 全省多地仍有降雨

陕西省气象台9月2日9时30分解除暴雨蓝色预警：目前陕北降水明显减弱，因此解除暴雨蓝色预警。

西部网讯 陕西省气象台今天（9月2日）9时30分解除暴雨蓝色预警：目前陕北降水明显减弱，因此解除暴雨蓝色预警。预计今天白天：陕北阴天有小到中雨，榆林南部、延安北部有大雨，关中、陕南多云转阴天有阵雨或雷阵雨，请注意防范。

9月03日：陕北、关中阴天转多云，陕南多云间阴天，南部有阵雨或雷阵雨。

04日：全省多云间阴天，陕北、关中西部、陕南西部有分散性阵雨。

05日：全省阴天有小到中雨，延安南部、汉中西部大雨。

06日：榆林、延安北部阴天转多云，延安南部阴天有小雨，关中、陕南阴天有小到中雨，部分地方有大雨。

07日：陕北多云间晴天，关中阴天转多云，陕南多云间阴天，南部有小雨。

09月08日-09月10日：陕北以晴到多云天气为主，关中、陕南以多云间阴天为主，关中西部、陕南大部有分散性强降水。

编辑： 王瑜

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