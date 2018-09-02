重磅！2018年中国企业500强发布 陕西7家企业上榜

2018中国500强企业高峰论坛在西安举行。

西部网讯（记者 刘望 彭芬 李卓然） 在今天（9月2日）举行的2018中国500强企业高峰论坛全体大会上，中国企业联合会、中国企业家协会连续第17年发布中国企业500强，连续第14年发布中国制造业企业500强和中国服务业企业500强榜单。

“三个500强”榜单涵盖了我国不同产业、不同地区共计1077家大企业，其中制造业企业500强和服务业企业500强分别有253家和170家入围中国企业500强。

500强企业营收突破70万亿元 实现利润32028.56亿元

据悉，2018年中国企业500强入围门槛首次突破300亿元，实现了16连升，500强营收首次跃上70万亿元，实现利润32028.56亿元，纳税总额达4.02亿元。

位列中国企业500强榜单前十名的企业分别是：国家电网公司、中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建筑股份有限公司、中国平安保险（集团）股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司。

总体上看，以中国企业500强为代表的我国大企业继续呈现稳中向好发展态势，在做强做优做大方面迈出坚实步伐。营业收入增速有所加快，经济效益持续改善；结构优化势头不减，新业态新模式不断涌现；研发强度较大提升，专利质量明显提高；国际地位更加突出，跨国经营能力稳步提升。

7家陕企入围2018中国企业500强

西部网、陕西头条记者注意到，2018年中国企业500强入围的陕西企业有7家，与去年持平。

其中，前100强中，两家陕西企业入围，延长石油营收26289529万元，排名第66名，相比去年收入增长276031万元，但名次下降两个位次。

陕煤化营收26008890万元，排名第68名，高于阿里巴巴的第69名，相比去年收入增长4799377万元，名次提升6个位次。

101—200强中，四家陕西企业入围，陕西有色金属营收12614881万元，排名第134位，相比去年营收增加202771万元，名次下降6个位次。

东岭集团营收10812595万元，排名第152位，相比去年营收增加1172027万元，名次提升9个位次。

西安迈科金属营收9893701万元，排名第174位，相比去年营收增加1976638万元，名次上升16个位次。

陕建集团营收8383343万元，排名197位，高于万达控股，相比去年营收增加773124万元，位次与去年持平。

在201—300强中，陕汽集团营收6170812万元，位列267位，高于贵州茅台，相比去年营收增加2489585万元，名次提升120个位次。

从营收增量上来看，相比去年，陕煤化集团营收增加最多，紧随其后的是陕汽集团，延长石油，西安迈科金属，东岭集团，陕建和陕西有色这7家企业都实现了营收正增长。

从名次上来看，相比去年，陕汽集团排名增长120名，提升最快；西安迈科金属、东岭集团和陕煤化排名分别提升了16名、9名和6名，都实现了提升；延长石油和陕西有色排名分别下降了2个名次和6个名次。

【拓展阅读】

从2018中国企业五百强榜单中，我们帮您梳理了↓↓↓

哪些行业最赚钱？

金融行业，住宅地产和互联网服务居利润贡献第二位和第三位。

金融行业贡献了全部中国企业500强净利润的将近一半；煤炭行业去产能取得突出成效，行业盈利全面好转；汽车行业入围企业数量总体稳定，但利润率指标有所下滑；房地产行业地位进一步提升，对全部500强营收与净利润的贡献同步提高。

哪些企业最赚钱？

营收超过1000亿元的共有172家，较上年增加15家。

营收超过万亿的企业共有5家：国家电网公司、中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国工商银行股份有限公司、中国建筑股份有限公司。

哪些地区大企业最多？

从地域上来看，500强分布最多的top5地区是：北京100家、广东51家、江苏52家、山东51家、浙江48家。东南沿海地区继续领跑全国。（据中国企业报）

附2018年中国企业500强名单

图片来自@中国企业报

编辑： 钟莹