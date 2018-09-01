9月，武警陕西总队执勤中队的老兵们背起行囊，告别绿色军营，踏上返乡的列车。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 邹毅） 每年八、九月是老兵退伍的时间，武警陕西总队执勤中队的老兵们，9月，他们背起行囊，告别绿色军营，踏上返乡的列车。

上午十点，在西安火车站的站台，今年退出现役部队的老兵们陆续上车。送行的战友向老兵们再次致以庄严的敬礼。

在退伍老兵当中， 2013年入伍，同年被选入武警陕西总队国旗护卫队的聂磊，心头依依不舍。作为走在队列最前方的擎旗手，最骄傲的事就是每天看到西安新城广场上，从自己手里高高升起的国旗。

退伍老兵聂磊：“我在升旗方队当中担任的是带刀警官，也是一名升旗手，从第一年6月份的时候，五年了，从挂上旗的一刻，到旗杆都是有距离的，每次用手拉多少，多少下，以及长度是多少，都是经过反复训练的。动作的标准都必须要达到最高的。”

退伍老兵刘兆年，从小向往军旅生活，他说，在部队，战友间就像亲兄弟一样，突然离开，让他感到不舍。

退伍老兵刘兆年：“从当兵到现在，两年时间不长不短的，跟战友在一起，从新兵连一起摸爬滚打，从一个地方青年往一个军人去转变。”

队列、擒敌、战术、体能，部队严格的训练让昔日的新兵，成长为一个个优秀的武警战士。河南籍退伍老兵丁爽说，两年的部队生活让他成长不少。

退伍老兵丁爽：“对我性格方面的影响比较到，以前比较孤僻，话很少。之后慢慢融入这个大集体，感觉对我改变比较大，成熟了很多。”

据了解，今年退伍老兵最短的在部队度过2年，最长的度过了5年。在踏上返乡的列车的同时，也踏入人生的新征程。

退伍老兵刘兆年：“当兵这两年，让我有很多的规矩感，做人也要堂堂正正，方方正正的做人，对的起心中的那个梦想。”

退伍老兵李东：“在这五年里，摸爬滚打，付出的青春汗水，挺不舍的。”

退伍老兵陈富强：“脱下军装我还是个兵，一日为兵，终身为兵，我一直会不忘当兵的初心，一直去前进。”