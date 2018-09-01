共建“一带一路”共谋开放发展 大西安向企业家发出诚挚邀请

9月1日，“一带一路”与大西安发展论坛召开。

西部网讯（记者 彭芬 刘望 李卓然） “一带一路”倡议的落地生根，展现出了中国经济参与全球开放合作的巨大潜力和广阔前景，也为西部地区融入经济体系提供了前所未有的机遇。

9月1日，2018中国企业500强高峰论坛在西安开幕。在平行论坛之一的“一带一路”与大西安发展论坛上，嘉宾们通过广泛深入对话，挖掘“一带一路”倡议下大西安发展的新机遇，搭建开放型经济合作的新平台，推动形成大西安对外开放的新格局。

西安市政协主席、西咸新区党工委书记岳华峰致辞。

共商大西安与大企业共建“一带一路”新路径

“‘一带一路’建设尤其需要有实力在中心城市作为支撑。西安区位有基础，人文有基础，科研有基础，一方面应该对‘一带一路’建设有更多的担当，另一方面也要利用好机遇把自身做大做强。”

盘古智库创始人、理事长易鹏在演讲中对西安未来发展提出了三点建议，一是利用“一带一路”的开放平台打造有利于大西安建设合作的万亿产业链；二是依托丝绸之路经济带，沿线丰富的文化、旅游资源、打造罗马到西安“文旅+文创”经济走廊；三是推动中心城市的进一步改革开放，打造升级版的自贸区，使其成为新一轮全球化的重要支撑点，实现“一带一路”的合作共赢。

论坛还邀请了拉脱维亚雇主联合会副主席、铁路公司董事长埃文斯·贝尔金斯，中铁高新工业股份有限公司总经理李建斌，隆基绿能科技股份有限公司董事长钟宝申，三一重工股份有限公司副总裁李京京等嘉宾进行演讲。嘉宾们从“一带一路”视野下的交通物流、地下空间开发、光伏产业、装备制造业等方面进行了分享和交流，探讨大企业与大西安共建“一带一路”的新路径。

9月1日，“一带一路”与大西安发展论坛召开。

加快推进国际化进程 打造四个万亿级大产业

西安市政协主席、西咸新区党工委书记岳华峰在致辞中表示，下一步西安将加快推进大西安的国际化进程，打造成对外交流中心、丝路文化高地、内陆开放高地、国家综合交通枢纽。“我们将依托国际港务区、国家级临空经济示范区，以及现在存在的五个海关特殊监管区的对外开放平台，大力发展枢纽经济、门户经济和流动经济，提供优质的口岸服务，便捷的运载服务和高效的通关服务，把区域优势、政策优势转化为流通的优势。”

岳华峰说，西安将积极探索以高质量发展统筹高端产业和高速度增长新的路径，着力打造四个万亿级的大产业，努力为大西安深度融入“一带一路”建设夯实产业基础。

岳华峰诚挚邀请企业家们在西安多看一看，多走一走，在大发展的过程中寻找到商机和机会，和大西安一道为“一带一路”的建设添砖加瓦。“西安将竭尽所能，为广大企业提供一流的服务保障，让西安成为汇聚英才的宝地，成为大家共享的福地。”

编辑： 王瑜