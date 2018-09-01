孩子们与老师拥抱，合影留念。

西部网讯（记者 李媛） “从今天开始，你们就是一名小学生了，大家要遵守纪律，认真学习，将来做一名对社会有用的人。”今天是9月1日，在位于西安市新城区的新知小学里，五六年级的学生们戴着鲜艳的红领巾，正带领着一年级新生迎接开学第一天。

上午7点30分，新知小学门口就已经热闹起来了，高年级的学生们戴着鲜艳的红领巾，排成两队，和老师们在门口迎接一年级新生。“‘老带新’是我们的传统，一年级的学生刚从幼儿园到一个新环境需要适应，我们让高年级的学生一对一的迎接他们，这样可以更好地适应新环境。”新知小学执行校长刘岚说。

不仅如此，开学典礼和入学典礼也是新知小学的“第一课”。记者在现场看到，今年的开学典礼上，师生们发起“最美西安人 秦岭保卫者”倡议活动，学生代表在庄严地国旗下演讲，倡导全体师生保护秦岭环境。

据新知小学的老师们介绍，开学典礼上，孩子们最期待的是走过由学生家长搭建的“幸福门”，这个用父亲大手搭建起来的“门”从教室延伸到操场，一年级八个班学生依次穿过，孩子们笑得很开心。刘岚告诉记者，由孩子的父亲们搭建起来的“幸福门”，主要是希望父亲更多地参与到孩子的教育中来，小学阶段孩子对母亲依赖比较多，通过这个活动，让孩子和父亲的互动更多一些。

对于所有的学生而言，入学典礼上的各个环节都充满仪式感，新生老师宣誓，行拜师礼，共同书写人字……“这些环节的设计会让每一个孩子、每一个家庭参与进来，对我们来说是一件大事，通过这样的形式，加深家长对学校，对孩子上学的了解。开头的第一步对家长和孩子来说很重要，所以我们的每一个环节都充满仪式感。”刘岚说，这也是让孩子们在身份转换过程中有更清晰的认知，通过仪式加强自身的责任感和使命感。而高年级的学生通过这一天的活动，在领导力上得到锻炼。