蓝田持续加大秦岭北麓违建排查拆除力度 已拆除违建86处

西部网讯（记者 李媛） 秦岭北麓违建专项整治工作开展以来，蓝田县坚持每日研判，召开多次会议，全面加强秦岭保护工作力度。截至 8月31日，蓝田县累计拆除违建 86处，面积48967.5平方米。
9月1日，蓝田县在灞源镇违建点持续拆违。灞源镇通过逐村逐户，全面排查。截止目前，排查工作已全面结束，按照12类问题，共排查：厂矿企业类2个；学校类5个；办公场所类2个；居民自建房、及阵地建设、374个卫片图斑及矿权出让类4101个；水电设施类1个;设施农业类12个；移民搬迁类5个；农家乐类41个；民间信仰场所9个。通过集中研判，按照分类处置原则，在前期排查出的疑似问题的基础上，灞源镇对各类疑似违建进行细化分析研究，最终确定2处违建点。
截至目前，灞源镇已完成两处违建中的沪陕高速项目部拆除复耕工作，拆除建筑物150平方米，恢复可耕地0.3亩。8月31日，开始对沟口移民搬迁点农家类项目进行拆除，预计两天内拆除结束，拆除后可恢复可耕地1.9亩。
在拆除现场附近，沟口村村民李兴田告诉记者：“我们这里是灞水源头，祖祖辈辈在这里生活，有责任有义务保护好我们的山我们的水。对于政府这次整治活动我表示支持，违规建筑的拆除保证了灞水的纯净，有利于生态环境和生态旅游的发展，可以吸引更多游客玩赏。”
村民姜云萍说：“我们都是居住在灞河边的群众，违章建筑的拆除保护了周边生态环境，也让群众吃水用水变得安全放心。”
针对存在问题，灞源镇制定了拆除任务清单，拆除工作按计划、按时间有序推进。下一步，将进一步明确思想认识，抓好落实，加强排查，对排查出的问题，逐个进行研判，建立台账，定人、定整改时限、定整改标准，逐个销号，确保灞源镇存在秦岭生态保护问题全部整改到位，以更加扎实的工作作风，对已确定的违建项目全面进行拆除，不折不扣落实好上级决策，打赢打好秦岭保卫战。
编辑： 王瑜
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