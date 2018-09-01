西安“名校+”教育联合体举行开学典礼 共上第一课《美丽大秦岭》

300多名一年级新生排队走过“智慧之门”，正式开启小学生活。

9月1日上午，大学南路小学分校举行2018秋季开学典礼。

两校师生通过视频进行在线互动，共上开学第一课。

西安市教育局局长姜建春讲话。

西部网讯（记者 彭芬） 2018年秋季开学是西安市“名校+”工程行动计划启动后的第一个新学期。今天（9月1日）上午，新城、碑林、雁塔、莲湖、鄠邑和高新的6个“名校+”教育联合体举行了形式多样的开学典礼，共上开学第一课《美丽大秦岭》。

整合教育资源共享特色课程 “名校+”实现合作共生共赢

在大学南路小学分校，在高年级同学热烈的掌声中，300多名一年级新生排队走过“智慧之门”，正式开启小学生活。校长李茵希望同学们在新的学年成为“学习的主人”、“守纪的模范”、“环保文明的使者”。

开学典礼结束后，分校学生通过视频连线的方式，上了大学南路小学徐行老师执教的开学第一课《大美秦岭》。两校师生通过视频进行在线互动，一起认识秦岭、了解秦岭，加入到热爱秦岭、保护秦岭的队伍中。

李茵介绍说，在紧凑型大学区的基础上，学校2016年由太白南路小学更名为大学南路小学分校，“名校+”工程启动后，成为大学南路小学的“+校”。通过整合优化两校教育资源，深度共享两校特色课程，不断进行管理层和教师团队交流，达到优质资源全覆盖，构建了合作共生共赢局面。“先后有46名100人次的优秀教师来到分校，研学旅行等特色课程实现了深层共享，分校仅用了两年时间，就跨入了碑林区为数不多的千人学校行列。”

今年组建教育联合体66个 力争2021年达140个

为不断扩大优质教育资源供给，着力破解“择校热”“上好学难”问题，西安市制定了《西安市“名校+”工程行动计划（2018—2021年）》。其中“名校”为理念先进、管理科学、师资雄厚、质量一流的学校。与名校结对子的“+校”，则是指发展潜力、提升空间大的学校或新建学校。

在结对方式方面，有“公办+公办”“公办+民办”“民办+公办”“民办+民办”等4种方式；在结对范围方面，可在大学区内、跨大学区、跨区县行政区域结对实施“名校+”；在管理模式方面，可运用“一长多校”、委托管理、兼并融合、结对提升等“四种管理模式”。

2018年西安市共新组建“名校+”教育联合体66个，涉及学校147所，其中“名校”66所，“+校”81所。66个教育联合体中，中学28个，小学33个，学前教育5个。

开学典礼现场，西安市教育局局长姜建春表示，将以推进“名校+”模式为抓手，积极整合优化全市教育资源，深度发挥优质教育学校的资源优势和品牌效应，加速扩大西安优质教育资源总量，力争到2021年，城乡互建联合体达到140个。

编辑： 张娟