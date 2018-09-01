中国企业可持续发展百佳名单发布 一家陕企入选

今天（9月1日）上午召开的“可持续发展CEO论坛”上，发布了首个“中国企业可持续发展百佳名单”。
西部网讯（记者 李卓然 刘望 彭芬） 2018中国500强企业高峰论坛今天（9月1日）在西安开幕，在今天上午召开的“可持续发展CEO论坛”上，发布了首个“中国企业可持续发展百佳名单”。其中，国家电网、中石化、中建股份、上汽集团、中交股份、京东方等企业并列百佳企业第一，陕煤化作为陕西唯一一家上榜企业并列百佳企业第六。
汽车等产业表现亮眼 陕煤化成唯一入榜企业
首次发布的“中国企业可持续发展百佳名单”开创了以企业角度研究可持续发展的先河，通过对近千家企业的测算筛选以及对310家企业的可持续发展评价发现，企业可持续发展指数最高的行业为汽车、金融保险业、通用机械设备等行业的企业规模和体量大、集中度较高。相比而言，文化、旅游、餐饮、租赁及批零业平均得分较低。
陕煤化作为陕西唯一一家企业，与工商银行、交通银行、中国电信、中粮集团等12家企业并列百佳企业第六名。据了解，近年来，陕煤化按照“支撑煤炭、引领煤化、拓展多元”的科技发展战略，建成了5个国家级科研平台、30余个省级科研平台、1个院士专家工作站和2个博士后科研工作站，每年将企业营业收入的3%用于科研投入，在智能化无人开采、无煤柱开采、煤炭分质高效利用等方面取得了一大批国际领先的技术成果。
截至目前，陕煤化共有127个项目获奖，获得专利1417项。陕煤集团正依托已经研发拥有自主知识产权的新材料、新能源等技术优势，加快建成试验生产线，布局新能源电池、充电桩、区域能源互联网等产业。与拥有相关技术和研发能力的大学、科研院所合作，利用风投基金在国内外市场兼并收购高新技术企业，打造支撑转型发展的战略新兴产业。
企业在品牌、风险防控及可持续发展理念等方面有待加强
会议同时发布了《2018中国企业可持续发展指数报告》，从竞争力、环境、社会3个维度、8个方面进行了详实的数据分析，对310家企业的可持续发展评价发现，部分企业对品牌建设重视不足，对可持续发展理念的认知有待进一步深化，现阶段部分企业的风险防控能力依然不足，风险管理有待提高。
据了解，“中国企业可持续发展指数”由中国可持续发展工商理事会与中国企业联合会共同发起设立，“指数”运用了国际标准语言，承载了中外企业交流、沟通、合作的平台作用。2017年9月，首份“中国企业可持续发展指数”研究报告与指标体系曾在“中国企业500强”峰会上发布。
编辑： 刘望
娱乐秦海璐分享了自己执导的首部电影作品《拂乡心》的拍摄初衷，又马不停蹄地投入到新作品的筹备，解锁新身份的她可以说是忙碌并快乐着。”08-31
娱乐音乐人谭凯曾创作出过不少热门影视音乐，包括电视剧《宫锁心玉》主题曲《爱的供养》，以及上文提到的《凉凉》。08-31
娱乐罗云熙饰演的男二号戏份突然增多，远远大于主角邓伦和杨紫的戏份，引发剧迷强烈不满。08-31
娱乐当今文艺创作中，历史题材电视剧已经成为一个重要的题材类别进入百姓文化生活，甚至成为大众获取历史知识的一种方式。08-30
娱乐2011年暑期档票房37亿元，银幕数9600块；如今国内的银幕数量已过5.6万块，档期预估在180亿元左右。08-30
娱乐多多已经长成大姑娘，差不多和妈妈一般高了，越来越漂亮，简直是一对姐妹花，画面非常的温馨唯美，大片风范十足。08-29
娱乐可想而知，经过此次“耍大牌”事件，吴谨言的演艺事业必然会受到影响，不管她是否知情，都将难以独善其身。08-29
娱乐有赖于他令人印象深刻的演技。在周一围看来，演技很难用天赋来衡量，更多的是后天的影响，包括对表演的投入，包括对经验的总结。08-29
娱乐演员郑恺完美诠释品牌独立自我的风格，为潮流重新定义，用时尚彰显个性，打破“数”缚，拥抱别“恺”生面的数字时代。08-29
娱乐据悉，张天爱此次远赴法国是为了电视剧《鳄鱼与牙签鸟》的拍摄，在剧中饰演通晓中国古典建筑之美的励志少女李南恩。08-29
娱乐网友看了更纷纷大赞：“这老爸脾气真好”、“好有耐心的爸比”、“我家小孩丢成这样会被骂惨”。08-28
娱乐鹿晗在个人社交平台晒出自己儿时萌照，他身穿印花短T和印着米老鼠的短裤在瀑布前留影，小小鹿站得笔直，双手环抱，表情则一脸严肃，肉嘟嘟的脸蛋十分可爱。08-28