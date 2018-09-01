中国企业可持续发展百佳名单发布 一家陕企入选

今天（9月1日）上午召开的“可持续发展CEO论坛”上，发布了首个“中国企业可持续发展百佳名单”。

西部网讯（记者 李卓然 刘望 彭芬） 2018中国500强企业高峰论坛今天（9月1日）在西安开幕，在今天上午召开的“可持续发展CEO论坛”上，发布了首个“中国企业可持续发展百佳名单”。其中，国家电网、中石化、中建股份、上汽集团、中交股份、京东方等企业并列百佳企业第一，陕煤化作为陕西唯一一家上榜企业并列百佳企业第六。

汽车等产业表现亮眼 陕煤化成唯一入榜企业

首次发布的“中国企业可持续发展百佳名单”开创了以企业角度研究可持续发展的先河，通过对近千家企业的测算筛选以及对310家企业的可持续发展评价发现，企业可持续发展指数最高的行业为汽车、金融保险业、通用机械设备等行业的企业规模和体量大、集中度较高。相比而言，文化、旅游、餐饮、租赁及批零业平均得分较低。

陕煤化作为陕西唯一一家企业，与工商银行、交通银行、中国电信、中粮集团等12家企业并列百佳企业第六名。据了解，近年来，陕煤化按照“支撑煤炭、引领煤化、拓展多元”的科技发展战略，建成了5个国家级科研平台、30余个省级科研平台、1个院士专家工作站和2个博士后科研工作站，每年将企业营业收入的3%用于科研投入，在智能化无人开采、无煤柱开采、煤炭分质高效利用等方面取得了一大批国际领先的技术成果。

截至目前，陕煤化共有127个项目获奖，获得专利1417项。陕煤集团正依托已经研发拥有自主知识产权的新材料、新能源等技术优势，加快建成试验生产线，布局新能源电池、充电桩、区域能源互联网等产业。与拥有相关技术和研发能力的大学、科研院所合作，利用风投基金在国内外市场兼并收购高新技术企业，打造支撑转型发展的战略新兴产业。

企业在品牌、风险防控及可持续发展理念等方面有待加强

会议同时发布了《2018中国企业可持续发展指数报告》，从竞争力、环境、社会3个维度、8个方面进行了详实的数据分析，对310家企业的可持续发展评价发现，部分企业对品牌建设重视不足，对可持续发展理念的认知有待进一步深化，现阶段部分企业的风险防控能力依然不足，风险管理有待提高。

据了解，“中国企业可持续发展指数”由中国可持续发展工商理事会与中国企业联合会共同发起设立，“指数”运用了国际标准语言，承载了中外企业交流、沟通、合作的平台作用。2017年9月，首份“中国企业可持续发展指数”研究报告与指标体系曾在“中国企业500强”峰会上发布。

编辑： 刘望