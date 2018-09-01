榆林市启动“警保联动” 交通事故可快处快赔

榆林市启动“警保联动”模式 。

西部网榆林讯（记者 李明）8月31日下午，榆林交警支队与中国人保榆林分公司举行了警保联动启动仪式。记者从现场了解到，保险公司理赔员将与交警共同上路巡查，快速处置财产损失交通事故。

据介绍，“警保联动”模式的开启，将大大推动轻微道路交通事故快处快赔再提速，可有效提升交通事故处理效率，有效防范和减少因事故造成的交通拥堵。

榆林交警还在保险公司设立了交管业务便民服务点，可办理补换领机动车号牌/行驶证、补领检验合格标志、6年免检车辆检验标志核发等交管业务。

双方表示将进一步沟通协调，强化合作，不断创新，共同推动构建农村道路交通安全社会化治理体系，加快推动道交纠纷网上数据一体化处理，加强保险行业人民调解组织建设，打造共建共治共享的警保联合新格局。

编辑： 张娟