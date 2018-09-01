陕西发布暴雨蓝色预警 榆林延安宝鸡等地将现强降水

西部网讯 今天（9月1日）9时30分，陕西省气象台发布暴雨蓝色预警：8月29-31日陕北部分地方已出现强降水，预计受西风槽影响，9月01日10时至2日10时榆林大部、延安北部将出现30-60毫米，局部60-80毫米的降水，宝鸡西部局地、汉中西部局地有短时强降水。强降水影响区域滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害，山洪和中小河流洪水气象风险等级高。
预计今天白天：陕北阴天，榆林、延安中北部有小到中雨，榆林北部有大到暴雨，关中、陕南多云间阴天，关中西部、陕南有阵雨或雷阵雨。
今天晚上：陕北阴天有小到中雨（5-15mm),榆林南部和延安北部局地有暴雨（30-50mm），关中西部和陕南西部有阵雨或雷阵雨（0-5mm)，关中东部和陕南东部晴天间多云。
西安天气：
预计今天白天到晚上：多云 。气温：24～35℃。
明天：多云转阴天。
编辑： 张娟
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