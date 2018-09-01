宝鸡快速破获一起假记者冒充中纪委督察员敲诈案

西部网宝鸡讯 持假证件，冒充记者还自称是“中纪委督察员”，两人合谋以掌握有宝鸡一家洗浴中心涉黄证据要曝光为由，索要“好处费”1万元。8月30日，宝鸡市公安局渭滨分局神农派出所快速破获了这起假记者冒充中纪委督察员敲诈勒索案，刑事拘留1人，另一人正在追铺中。

据了解，案发后，8月30日上午，宝鸡市公安局渭滨分局神农派出所副所长张超带领侦办民警王钰及辅警在宝鸡市区英达路将涉嫌敲诈勒索的犯罪嫌疑人王某抓获。

经审查查明，王某今年34岁，陇县人，租住在宝鸡清姜东一路。此前一周，张某某（在逃）与王某二人合谋：由持有“中国纪实报道”证的王某冒充记者身份，以虚构的二人手头已掌握有宝鸡某洗浴中心涉黄证据要曝光为由，预谋敲诈勒索该洗浴中心投资人一笔钱财。

嫌疑人王某供述：两人商议后，于8月28日晚通过认识的任某介绍与该洗浴中心负责人在火炬路向阳老坛子吃饭面谈此事。席间，张某某向洗浴中心负责人介绍说王某是中国纪实报道记者，王某也自称是“中纪委督察员，是派到地方上暗访的。”并说：“好几个娱乐场所的事都花钱解决了，看你们的事怎么办，自己手中有权力对该洗浴中心予以查处。”

经过多回合协商，王某称只要交一万元就可以解决、私了此事，避免以后再有麻烦。8月29日下午，该洗浴中心负责人和其他投资人商议后在英达路某咖啡屋将一万元交到嫌疑人王某委托的取钱人手中。

目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌敲诈勒索罪被依法刑事拘留。此案另一名嫌疑人张某某正在追捕中。经核实，这个所谓的“中国纪实报道”证系假证。

编辑： 李媛