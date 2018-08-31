首届中国农民丰收节陕西杨凌分会场将举办三大板块系列活动

首届“中国农民丰收节”陕西杨凌分会场活动新闻发布会在西安举行。

省农业厅总农艺师戴建昌介绍陕西各地活动安排。

杨凌示范区管委会副主任刘庆介绍陕西杨凌分会场活动筹备情况。

西北农林科技大学副校长钱永华介绍学校参与活动情况。

西部网讯（记者石永波）今天（8月31日）上午，首届“中国农民丰收节”陕西杨凌分会场活动新闻发布会在西安举行，陕西省农业厅总农艺师戴建昌、杨凌示范区管委会副主任刘庆、西北农林科技大学副校长钱永华向媒体介绍了活动筹备和看点亮点等情况。

杨凌成全国六大分会场 陕西两大活动被确定为全国系列活动

杨凌是中华农耕文化的发祥地，后稷“教民稼穑”之地，也是改革开放后全国第一个农业高新科技示范区，经过我省推荐和争取，农业农村部最终确定杨凌成为首届“中国农民丰收节”6个分会场之一。

省农业厅总农艺师戴建昌介绍说，首届“中国农民丰收节”杨凌分会场活动由陕西省委、陕西省人民政府主办，陕西省农业厅、杨凌示范区党工委管委会、西北农林科技大学共同承办。目前，我省各地正在策划筹办系列节庆活动。其中，商洛市将举办“乡村振兴，美丽家园”农歌大赛；铜川市将举办扶贫产品交易会；渭南市将举办庆祝首届农民丰收节联欢大会；宝鸡市将举办第七届中国陕西（眉县）猕猴桃产业发展大会暨宝鸡市庆祝首届中国农民丰收节活动；榆林市将举办“花样榆林 幸福乡村”喜迎“中国农民丰收节”活动。

此外，我省延安市洛川县举办的第十一届中国·陕西（洛川）国际苹果博览会和安康市汉阴县开展的中国·汉阴“稻香”旅游节活动还被中国农民丰收节组织指导委员会确定为“中国农民丰收节”全国102场系列活动内容，成为可冠名“中国农民丰收节”的重要节庆活动。

杨凌分会场确定三大板块活动 突出农耕文明和农业科技特色

“中国农民丰收节杨凌分会场活动将于9月23日（农历八月十四）在杨凌示范区举办，主要包括中心会场活动、田园丰收嘉年华和乡村振兴杨凌论坛三大板块及若干系列活动。”杨凌示范区管委会副主任刘庆介绍说，目前杨凌分会场各项活动筹备工作正在有序进行，他们会力争打造一场集欢庆丰收、观赏体验为一体的农民盛会。

刘庆透露，杨凌分会场活动突出农耕文明和农业科技特色，届时中心会场将于9月23日上午9：00—11:00上演一场热烈欢庆、精彩纷呈的庆丰收大联欢；田园丰收嘉年华主要包括庆丰收花车展示巡游、丰收购物节、乡村音乐节、西部美食节；乡村振兴杨凌论坛将邀请有关领导、三农领域知名专家学者解读乡村振兴战略政策，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”进行研讨交流。

记者了解到，三大板块中的田园丰收嘉年华活动最为丰富，该板块以庆丰收、晒丰收、享丰收为主线，除在杨凌、西安、北京举办特色农产品专题展会，在阿里巴巴、京东、苏宁易购等知名电商平台开辟线上“杨凌分会场”，进行特色农产品线下线上展销外，还将组织杨凌辖区景区、农庄开展庆丰收特色主题音乐晚会和休闲采摘、品鉴展演等主题活动，举办美食、葡萄酒、啤酒展示品鉴活动，安排8辆花车在杨凌城区内展示巡游，讲述陕西农业发展和成就、科技创新驱动农业发展的杨凌故事，营造热烈、喜庆、欢乐的丰收节氛围。

展示大学农业科研成果 为乡村振兴提供解决方案

“我们会在中国农民丰收节杨凌分会场现场发布学校最新科技成果，参与庆丰收花车展示巡游活动，展示学校在动植物育种、旱区农业与节水技术、黄土高原水土流失综合治理等为农业增产农民增收方面的科技成果转化。”西北农林科技大学副校长钱永华介绍说，本次农民丰收节西北农林科技大学策划了多项活动，重点突出为推进农业农村现代化建设提供的“西农智慧”、“西农方案”。

钱永华说，农民丰收杨凌分会场活动期间，西北农林科技大学还将发布西北地区乡村类型调查报告，为西北地区各级政府编制乡村振兴战略规划提供理论依据；邀请国内外农业专家围绕西部农村改革、农业供给侧结构性改革、绿色发展、农业现代化、乡村治理、优秀农耕文明传承等开展专题研讨，为推进乡村振兴战略实施建言献策。

同时，西北农林科技大学还将通过举办研讨会、座谈会，举办演讲比赛和专题报告会等“农民丰收节”主题教育活动，引导学生树立学农爱农献农的思想，不断增强师生学习、理解和参与服务“三农”的思想和行动自觉，为实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化持续做好科技和人才支撑。

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编辑： 白华武