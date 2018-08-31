第六届全国品牌故事西安赛区决赛举行 优秀选手将参加全国总决赛

第六届全国品牌故事西安赛区演讲比赛举行决赛。
西部网讯（记者 马晴茹） 今日（8月31日），由陕西省质量技术协会、陕西省总工会、共青团陕西省委、陕西省妇女联合会、陕西省科学技术协会、陕西省秦商联合会、陕西省旅游协会联合承办的“第六届全国品牌故事大赛（西安赛区）决赛” 举行。
据了解，全国品牌故事大赛是由工业信息化部科技司指导、中国质量协会主办的全国性品牌赛事，大赛共设有27个赛区，覆盖全国大部分大中城市，至今已成功举办了五届。
本届全国品牌故事大赛（西安赛区）比赛吸引了陕西省上百家企业广泛关注，其中有来自全省制造业、服务业等领域的30余家企业积极参与到演讲比赛中，共报40余组作品。经过层层选拔，共有12组优秀选手闯入决赛，进行最后精彩角逐，选手们通过演讲形式同台竞技，精彩生动地讲述了企业在品牌创建、品牌培育、品牌文化积淀、品牌走向世界过程中的奋斗和坚守。
记者现场了解到，经过激烈角逐，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司的《永远不变的“超感动服务”》获得演讲比赛一等奖；陕西恒丰酒业有限公司的《光荣必将传承，英雄永不独行》、陕西省高速公路建设集团公司西渭分公司的《石榴花开红似火 大爱在心暖人间》获得演讲比赛二等奖；现场还评出四项单项奖及六项优胜奖。同时也揭晓了微电影比赛的获奖名单。
据悉，荣获本次演讲比赛和微电影比赛的优秀选手和作品将被推荐参加“第六届全国品牌故事大赛”全国总决赛。
编辑： 王瑜
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