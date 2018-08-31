安康市公益诉讼办案协调指挥中心正式挂牌运转。
安康市检察院检察长王万兴向市领导介绍12309平台受理流程等情况。
西部网安康讯 （记者 毛明博）英雄烈士名誉、荣誉被侵害怎么办？生态环境与资源保护被侵害，国有资产保护、国有土地使用权“被流失”等案件谁来管？社会公众在食品药品领域公共利益受损哪个部门来受理？随着今天（8月31日）安康市公益诉讼办案协调指挥中心正式挂牌运转。这些与公共利益相关的事情，市民均可通过12309平台向安康市各级检察院举报。
12309检察服务中心是全国检察机关统一对外的智能化检察为民综合服务网络平台，检察机关可通过12309网站、12309检察服务热线（电话）、12309移动客户端（手机APP)和12309微信公众号4种渠道受理公众投诉，向社会提供 “一站式”检察服务。
安康市检察院检察长王万兴表示，随着安康市公益诉讼办案协调指挥中心检察服务中心的成立，也将为完善公益诉讼一体化工作机制，实行案件线索统一管理、办案力量统一协调、调查取证统一指挥、案件质量统一管控、案件信息统一发布发挥作用，对于强化安康市检察院对基层院开展公益诉讼工作的协调指导，充分发挥检察内部合力，缓解基层办案力量薄弱压力，做好公益诉讼上打出组合拳。
今年8月14日，省人大常委会副主任、安康市委书记郭青曾就检察机关立足法律监督主业，努力提供满足人民群众法治需求的丰富的检察产品等方面做出指示。安康市委副书记、政法委书记陈明在参加揭牌仪式上要求，检察机关要在努力满足人民群众的司法需求、坚决维护国家和社会公共利益、让司法权在阳光下运行等方面，以最大限度满足人民群众的知情权和监督权，努力让人民群众在每个案件中都感受到公平正义。
编辑： 秦怡
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