7至8月“陕西好人榜”发布 43名“陕西好人”被评出

陕西省文明办主任鲍贻勇，咸阳市委常委马俊民，兴平市委副书记贺建权共同启动“陕西好人榜”启动球。

西部网讯（记者 凌旎）8月31日，由陕西省委宣传部、陕西省文明办主办的2018年7至8月“陕西好人榜”发布仪式在咸阳兴平市举行。现场共发布43名陕西好人和2个集体，分属敬业奉献、自强励志、助人为乐、孝老爱亲、见义勇为、诚实守信等6个奖项。

“发现好人、推荐好人、崇尚好人、争做好人”是培育和践行社会主义核心价值观和“厚德陕西”建设的重要载体。救火英雄韩天平，舍己救人的赵振华……“陕西好人榜”的发布在兴平市形成了一股学习好人、争做好人的热潮，对兴平市的精神文明建设起到了引领和推动作用。

记者了解到，从2014年6月至今，陕西省文明办已经先后发布陕西好人757人，中国好人455人。兴平市连续5年评选表彰“最美兴平人”300人，并开设《最美兴平人》先进模范人物事迹展播，把优秀人物和典型事迹的推广转化为常态化工作，先后有30人当选中国好人、陕西好人和咸阳好人。

发布仪式上，西北大学接过“陕西好人榜”主题旗帜，将成为9至10月“陕西好人榜”的发布者。

编辑： 沈晓芳