周至县秦岭违建已拆除4万平米 复垦植绿工作有序开展

耿峪沟幸福院违建点正在进行黄土覆盖工作。

齐玉英文化苑项目拆除后，挖掘机、洒水车正在进行挖掘建筑垃圾、除尘工作。

西部网讯（记者 张锦茹） 伴随着一辆辆卡车将建筑垃圾运走，一车车黄土覆盖地面，周至县对违建点的复垦植绿工作正在有序进行……今天（8月31日），记者来到了周至县九峰镇耿峪村，现场施工人员正在对幸福院和齐玉英文化苑项目进行覆土造林工作。据了解，幸福院建筑面积600平方米，齐玉英文化苑建筑面积2940平方米。

“我们遵从‘拆除一处，绿化一处’”的原则，在每一处拆除的违建点覆盖80—100公分厚度的黄土，然后栽种白皮松，并在复垦的林地周围围上防护栏，交给专业人员进行管护。”周至县林业局造林绿化科科长田拥军介绍说，从今天起，当地对耿峪村违建点相继开展覆土工作和造林工作，并且对一个违建点争取一周内完成复垦植绿工作。

田拥军表示，按照耿峪沟幸福院的面积，需种植300余棵白皮松。白皮松是陕西特有的树种，非常适合周至县的气候和海拔高度。

记者了解到，九峰镇在秦岭北麓生态保护区内面积为60.88平方公里，涉及四个行政村，经过前期对1730个点位进行全面摸排，已经研判甄别的违建点位达到16宗34栋，并已全部拆除到位，累计拆除面积达到19304平方米。九峰镇党委书记焦彦军表示，“下一步，我们将加大对违建点的研判甄别力度和拆除力度，同时加快植被恢复、加快种草栽树工作。”

据了解，截至目前周至县对违建点的复垦面积已经达到了20亩，栽种绿植达面积到15亩。

西部网、陕西头条记者了解到，目前，周至县共排查了34673个点位，排查出疑似点位72个。截止8月30日，共拆除违建39处40599平方米。

编辑： 陈越