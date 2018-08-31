感受音乐和美食 省西安汽车站开通多条市内夜游班线

西部网讯（记者 刘望）记者从陕西省西安汽车站（陕西旅游集散中心）了解到，为了方便外地游客来西安更好的游玩，更深入的了解古都文化，8月31日起将正式开通夜游醉西安旅游直通车，方便广大市民和游客尝美食观美景。

音乐文化之旅

17：00—19：30发车，豪华大巴48元/人，豪华中巴52元/人。

陕西省西安汽车站（西安火车站）—永兴坊—大雁塔喷泉—大雁塔南广场—永宁门—格瓦拉酒吧—陕西省西安汽车站（西安火车站）散团。在酒吧下车消费的游客，需自行返回

线路特点：酒吧特邀网红歌手，听西安本土音乐。

温馨提示：城墙内住宿的游客安全送达酒店附近。城外居住的游客送达最便捷搭载公交或的士的位置。两条线路从大雁塔站返程时的乘车地点统一为三不做火锅门前。

美食文化之旅

17：00—19：30发车，豪华大巴48元/人，豪华中巴52元/人。

陕西省西安汽车站（西安火车站）—回民街—永宁门—大雁塔喷泉—大雁塔南广场—东新街夜市—陕西省西安汽车站（西安火车站）散团。在夜市下车消费的游客，需自行返程

线路特点：品西安特色美食，尽享吃货福利。

温馨提示：城墙内住宿的游客安全送达酒店附近。城外居住的游客送达最便捷搭载公交或的士的位置。

其他线路

该线路为定制包车线路，6人成团，成团即发，统一价格为52元/人。

1、城墙环城游：东门上南门下，环城游到大明宫，最后送到回民街或东新街夜市散团。不去夜市的游客送回酒店。

2、大雁塔、大唐芙蓉园、大唐不夜城，回民街、或东新街夜市散团。

3、大明宫遗址、环城游东门上南门下，德福巷或南门酒吧街——钟鼓楼广场散团。

编辑： 刘望