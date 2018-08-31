榆林12345热线9月正式运行 受理政务咨询办事求助

榆林市12345热线从9月1日起正式运行。

西部网榆林讯（记者 李明）今天（8月31日）上午，记者从榆林市政府新闻办公室举行的优化提升营商环境主题系列新闻发布会上了解到，榆林市12345热线已试运行四个月，将从9月1日起，面向社会正式运行。

据介绍，榆林市12345便民服务热线中心位于市民大厦7楼，由榆林市行政审批管理办公室负责管理。目前设有话务座席20个，配备话务员30名，上线成员单位98个，365天24小时受理群众诉求。“5月初启动试运行，向社会公众提供咨询服务，到目前，12345热线已试运行四个月，将从9月1日起，面向全市正式运行。”榆林市行政审批管理办公室主任韦福祥说。

根据当天公布的数据显示，榆林市12345热线试运行以来，月均受理量达600件，其中四成以上业务量是政策咨询、办事求助、诉求进度查询等业务。试运行以来，共处理群众有效诉求电话4554件，其中直办4141件，转办413件。从类型上看，建议类82件、求助类1714件、投诉类334件、指引类529件、咨询类1895件，办结率为99％，满意度为96％。

据了解，榆林市12345热线还将增加生活类便民服务系统，择优选取企业为市民所需，提供家政服务、文化娱乐、酒店住宿、法律咨询等便民服务，同时还将整合全市部门的服务热线，实现一个号码管服务。

发布会由榆林市委外宣办、市政府新闻办主任张九平主持，榆林市行政审批管理办公室主任韦福祥、榆林市行政审批管理办公室副主任冯涛、榆林市12345热线便民服务中心负责人祁玉婷等出席发布会，并现场回答了西部网、榆林广播电视台、榆林日报等媒体记者的提问。

编辑： 张娟